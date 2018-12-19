ABD basınından flaş iddia! Trump'ın tüm planları altüst oldu!

ABD tarafından desteklenen ve gizli olarak yürütüldüğü belirtilen Suudi Arabistan ve İsrail yakınlaşmasının gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası sekteye uğradığı iddia edildi. Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan "Gazeteci cinayetinden sonra Suudilerin gizli İsrail yakınlaşması geriledi" başlıklı haberde, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı cinayeti sonrası görevden alınan iki yakın danışmanı tarafından arka planda gizlice yürütülen İsrail ile yakınlaşmanın atıl kaldığı belirtildi. Diplomatik ilişkilere hakim yakın kaynaklara dayandırılan haberde, şu ifadeler kullanıldı: "Kaşıkçı cinayetine gösterilen uluslarası tepkiler ve kraliyet içindeki görevden almalar Veliaht Prensin muhtemel rakipleri arasındaki manevra alanını daralttı ve uzun yıllar düşman olarak görülen İsrail ile temas kurma gibi riskli dış politika girişimlerinde de iştahını azalttı." Haberde Suudi Arabistan'dan üst düzey bir yetkilinin, Kaşıkçı cinayeti sonrası işler kesinlikle yavaşladı. Krallığın şu an istediği son şey, (İsrail yakınlaşmasının) bunun ortaya çıkması ve başka bir ters tepkiye neden olması." sözlerine yer verildi.

GİZLİ TUTULAN SÜRECİ İKİ DANIŞMAN YÜRÜTTÜ Veliaht Prense yakın isimlerden eski danışman Saud el-Kahtani ile eski istihbarat Başkan Yardımcısı Ahmet el-Asiri'nin İsrail'le gizlice yakınlaşma çabalarında önemli rol oynadığı aktarılan haberde, Kahtani'nin Suud basınına ülkede İsrail imajının yumuşatılması emrini verdiği, Asiri'nin de birçok defa gizlice İsrail'i ziyaret ederek krallığın İsrail'in son istihbarat ve gözetleme teknolojisinden nasıl faydalanabileceğine odaklandığı belirtildi. Haberde, Selman'ın iki yardımcısının, muhalifleri ve eleştirmenleri takip etmek ve elektronik cihazlarını hacklemek için İsrail şirketlerinden ileri düzeyde teknolojik aletler aldıkları savunuldu. Suudi yetkililerin, medya danışmanlığı da yapmış Kahtani'nin söz konusu alımlarda en önemli rolü oynadığını söyledikleri, geçen yıl İsrailli casus yazılım üreticisi NSO Group ve bağlı kuruluşu Q Cyber Techology'den Krallığa siber gözetim imkanı sağlayacak 55 milyon dolarlık anlaşma arayışına girdiği bilgisine yer verildi. İSRAİLLİ İŞ ADAMLARINA ÖZEL SEYAHAT BELGESİ Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki yakınlaşma çabalarının Kaşıkçı cinayeti sonrası sekteye uğramasının, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran'ı kontrol altında tutma ve Filistinlilerle İsrailliler arasındaki uzun süredir devam eden anlaşmazlığı çözme de dahil olmak üzere Ortadoğu stratejisi için çok önemli gördüğü bölgedeki daha geniş çaplı yeniden düzenleme gayretleri üzerine de şüpheler oluşturduğu vurgulanan haberde, yine de ortak güvenlik ve iş çıkarılarından dolayı Suud-İsrail ilişkilerinin muhtemelen süreceği tahmininde bulunuldu.