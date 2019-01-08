HABER

ABD basınından Kaşıkçı cinayetinin elebaşı hakkında bomba iddia: Ortadan kayboldu!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.01.2019 03:39 | Son Güncelleme

Amerikan Washington Post gazetesi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini düzenleyen ekibin başında olduğu iddia edilen Suud el-Kahtani'nin cinayetin ortaya çıkmasının ardından sırra kadem bastığını ve akıbeti hakkında çelişkili bilgiler olduğunu yazdı.

ABD basınından Kaşıkçı cinayetinin elebaşı hakkında bomba iddia: Ortadan kayboldu!

Washington Post'ta Kareem Fahim imzasıyla "Kaşıkçı cinayetinde başlıca şüpheli olarak adı geçen, eski kraliyet başdanışmanı sırra kadem bastı" başlıklı haber yayımlandı.

Haberde, Suudi yetkililer ve gazeteye bilgi veren Suudi vatandaşların, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın en yakın danışmanlarından biri olan ve Kaşıkçı cinayeti için İstanbul'a gelen suikast timini yönettiği iddia edilen Kahtani'ye tam olarak ne olduğuna dair birbiriyle çelişkili açıklamalar yaptığına dikkat çekildi.

KAHTANİ HAKKINDAKİ SORU İŞARETLERİ

Suudi yönetiminin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Kahtani'nin soruşturma altında olduğunu bildirdiğine işaret edilen habere göre, bir Suudi vatandaşı Kahtani'nin Cidde kentinde görüldüğünü söyledi, bir hükümet çalışanı ise Kahtani'nin başkent Riyad'daki kraliyet mahkemesinin ofislerinden birinde görüldüğünü belirtti.

Washington ve diğer yabancı ülkelerin, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayetinin suçlularını cezalandırılıp cezalandırılmayacağını görmek için bu ülkenin adımlarını izlediğine ve Kahtani'nin de mercek altında olduğuna vurgu yapılan haberde, Kahtani'nin bu cinayeti gizlice mi planladığı yoksa hükümetin emri doğrultusunda mı yaptığı konusunda ciddi soru işaretleri olduğuna işaret edildi.

Suudi Arabistan'ın, Kahtani'nin akıbeti konusundaki sorulara yanıt vermediğine dikkati çekilen habere göre, Suudi kraliyet mahkemesine yakın bir kaynak, Kahtani'nin ev hapsinde tutulduğunu düşündüğünü ancak bu konuda emin olamadığını söyledi.

KAHTANİ KİMDİR?

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a en yakın isimlerden olan ve Veliaht Prens'in basın danışmanlığını yapan Suud el-Kahtani'nin, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi için İstanbul'a gönderilen suikast timinin yöneticisi olduğu ileri sürülüyor.

Suudi Arabistan'da muhalifleri hedef alan online troll ordusu kurduğu da iddia edilen Kahtani, ABD'nin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaptırım listesine aldığı 17 kişi arasında yer alıyor.

Kahtani, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud'un, Kaşıkçı'nın öldürülmesi üzerine görevden aldırdığı üst düzey beş kişiden biriydi.

Kahtani'nin, Suudi katillerle internet üzerinden Skype aracılığıyla iletişim halinde olduğu iddia edilmişti. Suudi Arabistan istihbaratıyla irtibatlı olduğu belirtilen kaynaklardan birinin, Kahtani'nin, Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında tutulduğu odaya kamera aracılığıyla bağlandığını söylediği ve bu bağlantı esnasında Kahtani'nin Kaşıkçı'yı aşağılamaya başladığı ve hakaretler ettiği de iddialar arasında yer almıştı.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el-Asiri ve Kahtani hakkında ''tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme'' suçlamasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı. (AA)

Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri
Ünlü iş adamları arasında kanlı kavga!Ünlü iş adamları arasında kanlı kavga!
Bolton ve heyeti Suriye için Ankara’daBolton ve heyeti Suriye için Ankara’da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Washington Post Cemal Kaşıkçı Suud el-Kahtani

En Çok Okunan Haberler

Sağlık raporlarında yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Sağlık raporlarında yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Bir Litre Gözyaşı dizisinde şok ayrılık!

Bir Litre Gözyaşı dizisinde şok ayrılık!

İşte eğitime kar engeli olan iller

İşte eğitime kar engeli olan iller

Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Artık pahalısı daha pahalı olacak!

Artık pahalısı daha pahalı olacak!

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Eşinin telefonunda ilişkiye girdiği videoyu görünce...

Eşinin telefonunda ilişkiye girdiği videoyu görünce...

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak açıklama!

Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü iş adamları arasında kanlı kavga!

Ünlü iş adamları arasında kanlı kavga!

Trump'tan Suriye açıklaması: Değişiklik yok!

Trump açıkladı: Değişiklik yok

Geçen yıl Türkiye'den 1020 kişi 'beyin göçü' için Hollanda'ya başvurdu

Geçen yıl Türkiye'den 1020 kişi 'beyin göçü' için Hollanda'ya başvurdu

Önce eleştirdi, sonra ABD'ye kaçtı!

Önce eleştirdi, sonra ABD'ye kaçtı!

O ülke şokta! Asker yönetime el koydu

Ülke şokta! Asker yönetime el koydu

Suudi Arabistan Büyükelçiliği bu kez genç kızı alıkoydu

Suudi Arabistan Büyükelçiliği bu kez genç kızı alıkoydu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.