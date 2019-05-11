ABD, Başkan Maduro’ya yaptırımlarını genişletti

Trump yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu başkanlıktan ayrılmaya zorlamak ülke ekonomisi çökertmek üzere uyguladığı yaptırımlarına Cuma günü savunma ve güvenlik hizmetlerini de ekledi.

Beyaz Saray’ın Venezuela’ya 4 aydır uyguladığı yaptırımlarda bir gevşeme olmadı. Özellikle geçen hafta, ABD ve birçok batı ülkeleri tarafından desteklenen muhalif lider Juan Guaido’nin darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Nicolas Maduro’yu hedef alan baskılar arttı.

Nicolas Maduro tarafıdan ABD’nin kuklası olarak kabul edilen Guaido geçen temmuz ayında başkanlık seçimlerinin gayri meşru olduğunu iddia ederek anayasaya göre kendisini ülkenin geçici başkanı olarak ilan etmişti.

OPEC üyesi olan Venezuela’nın Devlet Başkanı Madura, Kuba, Rusya ve Çin’in desteğiyle, ABD’nin yaptırımlarına rağmen, ordunun ve devlet kuruluşlarının desteğini yanına alarak iktidarını korumayı başardı.

ABD yönetiminin üst düzey bir yetkilisi, ABD Başkanı Donald’ın Trump’ın Rus devlet başkanı Vladimir Putin’in Maduro’nın geleceği ile ilgilenmediğini ortaya çıkardığını iddia etti.

Küçük bir gazeteci grubuna konuşan ABD’li yetkili: Maduro’yu ekonomik olarak yetersiz olduğunu ifade ederek “Bu telefon görüşmesinden anlaşıldı ki, en azından bize göre, Venezuela Putin’i ilgilendirmiyor. Bu mesele daha büyük jeopolitik konular arasında küçk bir detay” dedi.

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip olan Venezuela büyük bir ekonomik zorluk içinde bulunuyor.

Açıklamaya yapan Beyaz Saray yetkilisi, Guaido’nun 30 Nisandaki darbe teşebbüsü başarısızlıkla sonuçlanarak büyük değişikliğe yol açtı, fakat Maduro’yu köşeye sıkıştırarak çaresiz duruma düşürüdüğünü söyledi.

ABD’li yetkili aynı zamanda, önceki bir general Maduro’ya karşı çıktığı için adı ABD’nin yaptırım listesinden çıkarıldığını, ABD’li yetkililerle irtibat halinde bulunan General Manuel Cristopher’un Venezuela ordusundaki bazı kişilerle irtibatta bulunduğunu iddia etti.

ABD Hazine Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, Venezuela’nın savunma ve güvenlik hizmetleri ile çalışan yabancı firmaların yaptırımlara tabi tutulabileceğini, bu firmalarla çalışan firmalarla petrol ve bankacılık sektöründe çalışan firmalara cezai işlemler uygulanabileceğini belirtti.

Bu açıklamanın, Venezuela’ya askeri yedek parça ve telekomünikasyon hizmetleri sağlayan yabancılara bir uyarı olduğu kaydedildi. Trump yönetimi Venezuela’dan Küba’ya petrol taşıdığı için iki iki kargo firmasını da kara listeye aldı. ABD bu iki firmanın Marşal adalarında bulunan Monsoon Navigation Corp, Liberya merkezli Serenity Navigation Ltd. olduğunu açıkladı.

Yaptırımların firmaların ABD ile iş yaptığı kişi ve firmalarla iş yapmasının engellenmesi ve ABD’deki mal varlıklarına el konulması olduğu kaydedildi.

