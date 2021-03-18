HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ABD Başkan Yardımcısı Harris’in evinin yakınlarında bir kişi tutuklandı

ABD Başkan Yardımcısı Harris’in evinin yakınlarında bir kişi tutuklandı

18.03.2021 10:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de polis, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in başkent Washington’daki evinin yakınlarında Texas polisinin verdiği istihbarat sonucu bir kişinin tutuklandığını ve şüphelinin aracında yapılan aramada yarı otomatik bir tüfek ile mühimmat bulunduğunu bildirdi.ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in başkent Washington’da bulunan konutu yakınlarında bir kişi tutuklandı.

ABD’de polis, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in başkent Washington’daki evinin yakınlarında Texas polisinin verdiği istihbarat sonucu bir kişinin tutuklandığını ve şüphelinin aracında yapılan aramada yarı otomatik bir tüfek ile mühimmat bulunduğunu bildirdi.
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in başkent Washington’da bulunan konutu yakınlarında bir kişi tutuklandı. Washington Metropolitan Polisi Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, adının Paul Murray olduğu belirtilen şüphelinin Texas polisinin verdiği istihbarat sonucu ABD Gizli Servisi personelleri tarafından yakalanarak tutuklandığı kaydedildi. Şüphelinin aracında yapılan aramada tüfek ve mühimmat bulunduğu da aktarıldı. Polis raporuna göre, araçta AR-15 yarı otomatik tüfek, 113 mermi ve 5 adet 30’lu şarjör bulundu.
Polis, 31 yaşındaki şüphelinin tehlikeli silah taşımak, iş yeri dışında tüfek veya av tüfeği taşımak, mühimmat bulundurmak gibi suçlamalarla karşı karşıya olduğunu belirtti.
Gizli Servis personeli, olay sırasında konut etrafında hiçbir teşkilat koruması olmadığını söyledi. Başkan Yardımcısı Harris ve eşinin de tadilat nedeniyle konutta bulunmadığı öğrenilirken, şüphelinin Harris veya ailesine zarar vermeye ya da onlarla temasa geçmeye çalışıp çalışmadığı ise henüz bilinmiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aleyna Tilki'nin bu sözleri Demet Akalın'ı çok kızdıracak Aleyna Tilki'nin bu sözleri Demet Akalın'ı çok kızdıracak
Sinan Meydan kimdir?Sinan Meydan kimdir?
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Çakar'dan flaş sözler: Hakkınızı helal edin

Ahmet Çakar'dan flaş sözler: Hakkınızı helal edin

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklama

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklama

Ünlü türkücü yoğun bakıma alındı!

Ünlü türkücü yoğun bakıma alındı!

Babacan'dan çok sert HDP açıklaması: Saygısızlıktır

Babacan'dan çok sert HDP açıklaması: Saygısızlıktır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

HDP'ye açılan kapatma davasında süreç nasıl işleyecek?

HDP'ye açılan kapatma davasında süreç nasıl işleyecek?

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Diğer Haberler

18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri fotoğrafları | Kısa Çanakkale Zaferi şiirleri

En güzel 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri fotoğrafları...

Her yıl binin üzerinde! Eşyayı bırakın çocuğunu takside unutan bile var

Eşyayı bırakın çocuğunu takside unutan bile var

20 yaş altı ve 65 yaş üstüne seyahat yasağı var mı? Çocuklar ve yaşlılara seyahat etmek yasak mı?

20 yaş altı ve 65 yaş üstü seyahatler izinle yapılacak

Güngören'de kan donduran kaza! İki kişiye çarptı, sonra kaçtı

Güngören'de can pazarı! Her saniyesi korkunç

Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? PPK faiz artıracak mı?

Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak?

Çanakkale Zaferi hatıra künyesi nasıl alınır?

Çanakkale Zaferi hatıra künyesi nasıl alınır?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.