ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: "ABD ve Türkiye Suriye’de ateşkes için anlaştı. Türkiye Barış Pınarı Harekatı’na 120 saat ara verecek ve bu şekilde YPG güvenli bölgeden çekilmesine izin verecektir."

ABD Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Mike Pence: "ABD ve T\u00fcrkiye Suriye\u2019de ate\u015fkes i\u00e7in anla\u015ft\u0131. T\u00fcrkiye Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131\u2019na 120 saat ara verecek ve bu \u015fekilde YPG g\u00fcvenli b\u00f6lgeden \u00e7ekilmesine izin verecektir."PARTNER Eski mesle\u011fini duyan \u015fa\u015f\u0131p kal\u0131yor! \u0130\u015fte g\u00fczel oyuncunun bilinmeyen s\u0131rr\u0131MSB'den sosyal medyada 'dezenformasyon' a\u00e7\u0131klamas\u0131Arnavutk\u00f6y'de minib\u00fcs ile hafriyat kamyonu \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131: 1 \u00f6l\u00fc\u00a0
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