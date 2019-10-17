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ABD Başkan Yardımcısı Pence: "ABD ile Türkiye, Suriye’de bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.10.2019 21:43 | Son Güncelleme

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin "ABD ve Türkiye, Suriye’de bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin "ABD ve Türkiye, Suriye’de bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardı. 120 saat içinde YPG kuvvetlerinin güvenli bölgeden çekilmesi dolayısı ile Türk tarafı Barış Pınarı Harekâtı’nı durduracak" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK’ya karşı başlattığı operasyon sonrası Ankara’da gerçekleştirdiği diplomatik temasların ardından basın açıklaması gerçekleştirdi. Bir hafta önce Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’ye girdiğini hatırlatarak konuşmasına başlayan Pence, “Bir hafta önce Türk kuvvetleri Suriye’ye geçti. Bu haftanın başında Başkan Trump kararlı bir hamlede bulunarak Türk kuvvetlerine çekilmeleri, şiddeti durdurmaları ve müzakere konusunda çağrıda bulundu. Bugün gururla aktarıyorum ki, Başkan Donald Trump’ın güçlü başkanlığı, Başkan Erdoğan, Türkiye ve ABD arasındaki kuvvetli ilişkiler sayesinde, ABD ve Türkiye Suriye’de bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardı. 120 saat içinde YPG kuvvetlerinin güvenli bölgeden çekilmesi dolayısı ile Türk tarafı Barış Pınarı Harekâtı’nı durduracak” diye konuştu. Pence, YPG’nin geri çekilmesinin tamamlanmasında sonra ise Barış Pınarı Harekatı’nın tamamen sonlanacağını kaydetti.

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