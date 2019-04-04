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ABD Başkan Yardımcısı Pence: "Almanya daha fazlasını yapmalı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2019 13:27 | Son Güncelleme

ABD ile Almanya arasında NATO konusunda yaşanan “katkı payı” tartışması, ittifakın kuruluşunun 70’inci yıl dönümünde de tartışma konusu oldu.

ABD ile Almanya arasında NATO konusunda yaşanan “katkı payı” tartışması, ittifakın kuruluşunun 70’inci yıl dönümünde de tartışma konusu oldu. Almanya’nın NATO için daha fazla maddi katkıda bulunması gerektiğini tekrarlayan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Almanya’nın ekonomik olarak Rusya’nın bağımlısı olacağı konusunda uyardı. Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Pence’nin değerlendirmesini reddederek, Almanya’nın NATO’ya verdiği taahhütleri yerine getirdiğini söyledi.
ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın göreve gelmesinden bu yana ABD ile Almanya arasında NATO konusunda yaşanan “katkı payı” tartışması, NATO’nun kuruluşunun 70’inci yıldönümü münasebetiyle Washington’da düzenlenen etkinliklerde de devam etti. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Almanya’nın NATO için daha fazla maddi katkıda bulunması gerektiğini tekrarlayarak, "Almanya’nın daha fazlasını yapması gerekiyor. Kuzey Akım-2 boru hattında müttefikimiz olan Almanya Rusya’ya bağımlı hale gelirse Batı’nın savunmasını garanti edemeyiz" dedi.

"Boru hattıyla Rusya’nın esiri olursunuz"
Rusya’nın Batı ülkeleri için tehdit oluşturmasına rağmen, Avrupa’nın en büyük ekonomilerine sahip olan ülkelerin bu tehdidi göz ardı ettiğini söyleyen Pence, Rusya ile ekonomik işbirliği yapılmasının “kabul edilemez” olduğunu söyledi. Pence, "Boru hattı projesi, tam anlamıyla Alman ekonomisini Rusya’nın esiri edebilir" ikazında bulundu.

"Sözümüzü tutuyoruz"
NATO’nun kuruluşunun 70’inci kuruluş yıldönümü münasebetiyle ABD’de bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Almanya’ya dönük eleştirilerini reddetti. Dışişleri Bakanı Maas, Almanya’nın NATO’ya verdiği sözü tuttuğunu belirterek, "2024 yılına kadar Gayri Safi Milli Hasıla’nın yüzde 1,5’ini NATO için harcıyoruz. NATO güvenliğimizin temel taşıdır ve transatlantik ilişkilerin temel taşı olmaya devam etmektedir" dedi. NATO harici hiçbir organizasyonda Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinin birlikte bu kadar yakın çalışmadığına dikkat çeken Maas, "Almanya NATO’nun tam bir ittifak halindedir ve taahhütlerimize güvenebilirsiniz" ifadelerini kaydetti.
"NATO için yük paylaşımı, savunma harcamalarından daha fazlasıdır" diyen Bakan Maas, "Yük paylaşımı isteyen herkes, tüm kaynakları, yetenekleri, NATO operasyonlarına katkıları ve ittifak savunmasını dikkate almalıdır" diye konuştu.

"NATO görevlerinde de büyük rol oynuyoruz"
ABD’de 2001 yılında düzenlenen 11 Eylül saldırılarından sonra ilk olarak ve şu ana kadar sadece zaman NATO ittifakı arasında Almanya’nın Amerikalı dostlarının yayında yer aldığını belirten Maas, "Bugüne kadar Afganistan’daki en büyük ikinci askeri birlik biziz. Ayrıca diğer NATO görevlerinde de büyük rol oynuyoruz. Almanya, ABD, Kanada ve Birleşik Krallık’a ek olarak, Gelişmiş İleri Varlık’ın dört çerçeve ülkesinden biridir. Eurofighter’larımız Estonya üzerinden ‘hava polisi’nin bir parçası olarak uçuyor. Ulm’da yeni bir NATO komuta merkezi inşa ediyoruz" diyerek Almanya’nın NATO’ya olan katkılarını sıraladı.

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