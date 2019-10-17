ABD Başkan Yardımcısı Pence: “Bugünkü ateşkes hem Trump hem Erdoğan’ın ilişkilerinin sonucudur. İki ülke liderinin gücünü göstermektedir. Dostlar arasında fikir ayrılığı olabilir ancak dostlar fikirlerini ifade ederler.”
ABD Başkan Yardımcısı Pence: “Bugünkü ateşkes hem Trump hem Erdoğan’ın ilişkilerinin sonucudur.
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ABD Başkan Yardımcısı Pence: “Bugünkü ateşkes hem Trump hem Erdoğan’ın ilişkilerinin sonucudur. İki ülke liderinin gücünü göstermektedir. Dostlar arasında fikir ayrılığı olabilir ancak dostlar fikirlerini ifade ederler.”
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