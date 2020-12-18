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ABD Başkan Yardımcısı Pence Canlı Yayında Corona Aşısı Olacak

18.12.2020 14:15 | Son Güncelleme:
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ABD Başkan Yardımcısı Pence Canlı Yayında Corona Aşısı Olacak

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, bugün TV canlı yayınında Corona virüsü aşısı yaptıracak

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, bugün TV canlı yayınında Corona virüsü aşısı yaptıracak. ABD’de halkın bir bölümünün aşı olmak konusunda tedirginlik göstermesi nedeniyle Pence, aşısını halkın önünde olma kararı aldı.

ABD'de hali hazırda Pfizer ve BioNTech şirketleri tarafından üretilen aşının dağıtımına başlanmış durumda.

Öte yandan ABD’de Corona virüsü salgını hız kesmeden devam ediyor. California eyaleti’nin Los Angeles şehri sağlık birimi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Los Angeles’ta her saat ortalama iki kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybediyor” denildi.

CBS televizyonu da şehirde çok az sayıda boş yoğun bakım yatağı kaldığını, hastaneye gelen hastaların saatlerce ambulanslar içerisinde boş yatak beklemek zorunda kaldıklarını haberleştirdi. Bazı hastaların 7 saate kadar ambulanslar içerisinde tutulmak zorunda kaldıkları belirtiliyor.

ABD’de John Hopkins Üniversitesi’nin son verilerine göre dünya genelinde 75 milyondan fazla kişi salgına yakalanmış durumda. BU vakaların 17,2 milyonu ABD’de bulunuyor. ABD’de 310 bin 782 kişi de salgın yüzünden hayatını kaybetti.

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