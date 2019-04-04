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ABD Başkan Yardımcısı Pence: "INF için Rusya ile diyaloğa hazırız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2019 00:05 | Son Güncelleme

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Silahlar Anlaşmasını (INF) ihlal eden Rusya ile diyaloga hazır olduğunu söyledi.ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Washington’ın orta ve kısa menzilli füzelerin ortadan kaldırılmasına ilişkin anlaşmayı kurtarmak istediğini söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Silahlar Anlaşmasını (INF) ihlal eden Rusya ile diyaloga hazır olduğunu söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Washington’ın orta ve kısa menzilli füzelerin ortadan kaldırılmasına ilişkin anlaşmayı kurtarmak istediğini söyledi. NATO’nun 70’inci yıldönümü çerçevesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Pence, “ABD, Rusya ile diyaloğa açık olmaya devam ediyor ve INF ile tam bir uyum sağlamanın bir yolunu bulacağını umuyor.” dedi. Rusya’nın antlaşma şartlarının bozulmasına sebep olan roketi imha etmek istemediğine dikkat çeken Pence, “Bu NATO üyeleri için önemli bir risk teşkil ediyor.” değerlendirmesinde bulundu. Pence, ABD’nin INF’den yazılı olarak çekilmesini bildirmekten başka bir yolu bırakılmadığının altını çizdi.

ABD, Rusya’nın INF anlaşmasını ihlal ettiğini iddia etmiş, Rusya’dan konuyla ilgili açıklama istemiş. Rusya, INF’yi ihlal etmediğine dair kanıt sunmayınca ABD ve müttefik kuvvetleri Rusya’nın anlaşmayı reddettiğini ilan ederek INF anlaşmasını askıya almıştı. ABD’nin ardından Rusya tarafı da anlaşmayı askıya almıştı.

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