ABD Başkan Yardımcısı Pence İsrail'e gidiyor

WASHINGTON (AA) - ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 5. Dünya Holocaust Forumu'na katılmak üzere 22 Ocak'ta İsrail'e gidecek.

Beyaz Saray Basın Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre Pence ile eşi Karen Pence, 22-25 Ocak tarihlerinde İsrail ve Vatikan'ı ziyaret edecek.

23 Ocak'ta İsrail'de gerçekleştirilecek 5. Dünya Holocaust Forumu'na katılacak Pence, burada hem İsrailli hem de foruma katılacak diğer ülke temsilcileriyle bir araya gelecek.

Ayın 25'inde ise Vatikan'a geçecek Pence, burada Papa Franciscus ile görüşüp ülkesine dönecek.

