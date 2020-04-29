ABD Başkan Yardımcısı Pence maske takmadı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, bir kliniği ziyareti sırasında maske takmadı.

Pence, Minnesota eyaletindeki klinikte, araştırma için kan bağışlayan bir corona virüs hastasını ziyaret etti.

Beyaz Saray'ın Koronavirüsle Mücadele Görev Gücü'nün başındaki isim, tüm hastalar ve ziyaretçilerin maske takmasına rağmen, Pence maskesizdi.

Bu davranışıyla eleştirilerin odağı olan Pence'in ofisinden yapılan açıklamada, başkan yardımcısının düzenli olarak test yaptırdığı için maske takmasına gerek olmadığı belirtildi.

