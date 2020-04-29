HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD Başkan Yardımcısı Pence maske takmadı

ABD Başkan Yardımcısı Pence maske takmadı

DÜNYA HABERLERİ  | 29.04.2020 10:44 | Son Güncelleme

ABD Başkan Yardımcısı Pence, eleştiri oklarının hedefinde. Bunun nedeni ise, bir kliniğe yaptığı ziyarette maske takmaması.

ABD Başkan Yardımcısı Pence maske takmadı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, bir kliniği ziyareti sırasında maske takmadı.

Pence, Minnesota eyaletindeki klinikte, araştırma için kan bağışlayan bir corona virüs hastasını ziyaret etti.

Beyaz Saray'ın Koronavirüsle Mücadele Görev Gücü'nün başındaki isim, tüm hastalar ve ziyaretçilerin maske takmasına rağmen, Pence maskesizdi.

Bu davranışıyla eleştirilerin odağı olan Pence'in ofisinden yapılan açıklamada, başkan yardımcısının düzenli olarak test yaptırdığı için maske takmasına gerek olmadığı belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Normalleşme ne zaman başlıyor? Tek tek tarih verdi! 4 aşamalı plan Normalleşme ne zaman başlıyor? Tek tek tarih verdi! 4 aşamalı plan
Tunus'ta 'eşcinsel evliliğe onay' iddiasıTunus'ta 'eşcinsel evliliğe onay' iddiası
Koronavirüs ile mücadelede son nokta: Sokak ortasında yumrukladı!Koronavirüs ile mücadelede son nokta: Sokak ortasında yumrukladı!

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Ceyhan'dan dikkat çeken koronavirüs açıklaması

Prof. Dr. Ceyhan'dan dikkat çeken koronavirüs açıklaması

İstanbul’daki ölüm oranlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

İstanbul’daki ölüm oranlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

Normalleşme süreci 4 Mayıs'ta başlıyor

Normalleşme süreci 4 Mayıs'ta başlıyor

Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı açıklama yapıyor

Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı açıklama yapıyor

Danla Bilic'in Yasin itirafı olay oldu! Yazdığı mesajı açıkladı

Danla Bilic'in Yasin itirafı olay oldu! Yazdığı mesajı açıkladı

Survivor'daki muhteşem malikanenin sahibi ortaya çıktı!

Survivor'daki muhteşem malikanenin sahibi ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

'Öldü' iddiası olay olmuştu! Kuzey Kore'den beklenen açıklama geldi

'Öldü' iddiası olay olmuştu! Kuzey Kore'den beklenen açıklama geldi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Gizemli bir insan soyu keşfedildi

Gizemli bir insan soyu keşfedildi

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

Diğer Haberler
İspanya’da bir çocuğa aynı anda 6 organ birden nakledildi

İspanya’da bir çocuğa aynı anda 6 organ birden nakledildi

Almanya'dan seyahat uyarsı: Yaz tatili hayal mi oldu?

Almanya'dan seyahat uyarsı: Yaz tatili hayal mi oldu?

Uyuşturucu kaçakçısı petrol bakanı oldu!

Uyuşturucu kaçakçısı petrol bakanı oldu!

Tunus'ta 'eşcinsel evliliğe onay' iddiası

Tunus'ta 'eşcinsel evliliğe onay' iddiası

"Virüs gücünü yitirdi ama açlıktan ölmemize az kaldı"

Virüs gücünü yitirdi ama açlıktan ölmemize az kaldı

Trump'tan et işleme tesislerine koronavirüs salgınına rağmen "açık kalın" talimatı

Trump'tan koronavirüse rağmen 'açık kalın' talimatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.