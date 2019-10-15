HABER

ABD Başkan Yardımcısı Pence Türkiye’ye geliyor

15.10.2019 10:24 | Son Güncelleme

Trump yönetiminin Türkiye’ye yönelik yaptırımlarını Beyaz Saray önünde açıklayan Maliye Bakanı Steven Mnuchin ile birlikte kamera karşısına geçen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence bir heyetle Trump’ın talimatı doğrultusunda Türkiye’ye gideceğini ve Türkiye’ye Suriye’de ateşkes için görüşmelere başlaması mesajını vereceğini açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı Pence Türkiye’ye geliyor

Pence’in başkanlık edeceği heyette Trump’ın John Bolton’un yerine getirdiği yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O`Brien da olacak. Pence açıklanan yaptırımların Türkiye ateşkesi kabul edene, sınırdaki sorunların uzun vadeli şekilde çözülmesine yönelik müzakereler yapmayı kabul edene kadar yürürlükte olacağını söyledi.

**“TÜRKİYE KOBANİ'YE SALDIRMAYACAĞININ GARANTİSİNİ VERDİ”**

Mike Pence ABD’nin “Türkiye’nin Suriye’yi işgaline yeşil ışık yakmadığını” belirtti. Başkan Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Pazartesi günü telefonda görüştüğünü, Trump’ın Erdoğan’a derhal ateşkesin başlaması gerektiği mesajını verdiğini söyledi. Erdoğan’ın Trump’a Türkiye’nin Kobani’ye operasyon düzenlemeyeceği güvencesini verdiğini belirtti. Pence Trump’ın Türkiye ve YPG arasında arabuluculuk rolü üstlenmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.

ABD Başkan Yardımcısı Pence YPG komutanı Mazlum Koban’nin Başkan Trump’la görüştüğünü de söyledi. Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili gazetecilere yaptığı açıklamada Trump’ın Erdoğan’la telefon görüşmesinin ardından ateşkes konusunda umutlu olduğunu söyledi. Yetkili “Başkan en azından ateşkes ulaşma şansı olduğundan emin olmasa kısa sürede bu kadar üst düzey bir heyet göndermek istemezdi” ifadelerini kullandı.

PARTNERGöbek yağı nasıl erir? Göbek yağlarından kurtulma yöntemleriGöbek yağı nasıl erir? Göbek yağlarından kurtulma yöntemleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB ve dünya, Türkiye'yi desteklemelidirCumhurbaşkanı Erdoğan: AB ve dünya, Türkiye'yi desteklemelidir
Trump’tan Erdoğan’a "Kürtlerle müzakere" çağrısıTrump’tan Erdoğan’a "Kürtlerle müzakere" çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mike Pence Türkiye ziyaret

En Çok Okunan Haberler

ABD'den skandal Türkiye kararı!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD'den flaş karar! Pentagon açıkladı: 3 bin asker gönderildi

ABD'den flaş karar! Pentagon açıkladı: 3 bin asker gönderildi

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
ateskes nedır kardesım savasta degılız kı ülkemızı lagıma farelerınden temızlıyoruz ve temızlıycez ALLAHın izniyle ALLAHım devletıme milletime zeval vermesın ALLAH MEHMETCIKlerımızın yanında bu iş ya bıtcek ya bıtcek
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB ve dünya, Türkiye'yi desteklemelidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB ve dünya, Türkiye'yi desteklemelidir

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

Gündeme bomba gibi düşen iddia! ABD, Irak'la Barış Pınarı Harekatı'nı görüştü!

ABD, Irak'la Barış Pınarı Harekatı'nı görüştü!

ABD'den skandal Türkiye kararı! 3 bakan yaptırım listesine alındı!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek! Ambargoya itiraz ettiler!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

Son dakika! ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Yakında imzalayacağım

Trump'tan Türkiye'ye yaptırım açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.