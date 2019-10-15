ABD Başkan Yardımcısı Pence Türkiye’ye geliyor

Pence’in başkanlık edeceği heyette Trump’ın John Bolton’un yerine getirdiği yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O`Brien da olacak. Pence açıklanan yaptırımların Türkiye ateşkesi kabul edene, sınırdaki sorunların uzun vadeli şekilde çözülmesine yönelik müzakereler yapmayı kabul edene kadar yürürlükte olacağını söyledi.

**“TÜRKİYE KOBANİ'YE SALDIRMAYACAĞININ GARANTİSİNİ VERDİ”**

Mike Pence ABD’nin “Türkiye’nin Suriye’yi işgaline yeşil ışık yakmadığını” belirtti. Başkan Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Pazartesi günü telefonda görüştüğünü, Trump’ın Erdoğan’a derhal ateşkesin başlaması gerektiği mesajını verdiğini söyledi. Erdoğan’ın Trump’a Türkiye’nin Kobani’ye operasyon düzenlemeyeceği güvencesini verdiğini belirtti. Pence Trump’ın Türkiye ve YPG arasında arabuluculuk rolü üstlenmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.

ABD Başkan Yardımcısı Pence YPG komutanı Mazlum Koban’nin Başkan Trump’la görüştüğünü de söyledi. Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili gazetecilere yaptığı açıklamada Trump’ın Erdoğan’la telefon görüşmesinin ardından ateşkes konusunda umutlu olduğunu söyledi. Yetkili “Başkan en azından ateşkes ulaşma şansı olduğundan emin olmasa kısa sürede bu kadar üst düzey bir heyet göndermek istemezdi” ifadelerini kullandı.

