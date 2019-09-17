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ABD Başkan yardımcısı Pence’den İran’a Suudi Arabistan mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.09.2019 20:25 | Son Güncelleme

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Suudi Arabistan’ın petrol sahalarına yapılan saldırılardan İran’ı sorumlu tutarak gerekmesi halinde müttefiklerini savunmaktan çekinmediklerini söyledi.ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, başkent Washington’da The Heritage Foundation tarafından düzenlenen bir etkinlikte İran’a yönelik sert açıklamalarda bulundu.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Suudi Arabistan’ın petrol sahalarına yapılan saldırılardan İran’ı sorumlu tutarak gerekmesi halinde müttefiklerini savunmaktan çekinmediklerini söyledi.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, başkent Washington’da The Heritage Foundation tarafından düzenlenen bir etkinlikte İran’a yönelik sert açıklamalarda bulundu. Suudi Arabistan’ın petrol sahalarına yapılan saldırılardan İran’ı sorumlu tutan Pence, gerekmesi halinde müttefiklerini savunmaktan çekinmediklerini belirterek, “Bu hafta sonu Suudi Arabistan’daki çeşitli petrol tesislerine yapılan saldırının ardından size söz veriyorum cevap vermeye hazırız" dedi.

“Bölgedeki çıkarlarımızı ve müttefiklerimizi savunmaya hazırız”
Başkan Donald Trump’ın bazı söylemlerine atıfta bulunan Pence, “Başkanın dediği gibi kimseyle savaşmak istemiyoruz. Fakat Amerika Birleşik Devletleri hazır. Bölgedeki çıkarlarımızı ve müttefiklerimizi savunmaya hazırız” dedi.
ABD’nin istihbarat toplamaya devam ettiğini vurgulayan Pence, “Başkan, delilleri gözden geçirmek için bu saatte bile özenle çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Kriz sonrası Riyad adımı
Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Riyad’a gittiğini de belirten Pence, "Cevabımızı tartışmak için orada olacak” ifadelerini kullandı.
Daha önce Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Başkan Donald Trump, Cumartesi günü iki büyük Suudi petrol tesisine yapılan saldırılardan İran’ı sorumlu tutmuştu. Tahran ise suçlamaları reddetmişti.

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