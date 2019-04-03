ABD Başkan Yardımcısı Pence’den S-400 tehdidi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alımına ilişkin, “Eğer Türkiye S-400 alımına devam ederse F-35 programından çıkarılma riskiyle karşı karşıya kalır.” dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, NATO’nun 70’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen bir etkinlikte konuştu. Pence, “NATO Birleştirir: İttifak 70 Yaşında” etkinliği kapsamında yaptığı konuşmasında, Türkiye’nin F-35 ve S-400’ler arasında seçim yapması gerektiğini ima etti. Pence, “Türkiye seçim yapmalı. Tarihteki en başarılı askeri ittifakta önemli bir ortak olarak mı kalmak istiyor ya da bu ortaklığın güvenliğini umursamaz kararlarla riske mi atmak istiyor.” dedi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mike Pence, “Türkiye’nin S-400 alımı NATO’ya çok büyük risk arz ediyor. Eğer Türkiye S-400 alımına devam ederse F-35 programından çıkarılma riskiyle karşı karşıya kalır.” diye paylaşımda bulundu.

“Tehlike teşkil ediyor”

Pence, geri adım atmayacaklarının altını çizerek, “Türkiye’nin Rusya’dan 2,5 milyar dolar (14 milyar TL) değerinde S-400 hava savunma sistemi alması, NATO’ya ve ittifakın gücüne karşı büyük bir tehlike teşkil ediyor.” ifadesini kullandı.

