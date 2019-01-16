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ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten "DEAŞ yenildi" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 20:06 | Son Güncelleme

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: - "Birliklerimizi eve getiriyoruz, DEAŞ yenildi. Ancak DEAŞ'ın çirkin yüzünü yeniden göstermeyeceğinden emin olmak için bölgede kalacağız, mücadelenin içinde kalacağız. Askerlerimizin ve koalisyon ortaklarımızın kazanımlarını koruyacağız"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Münbiç'teki saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada saldırıya temas etmeden, "Birliklerimizi eve getiriyoruz, DEAŞ yenildi." değerlendirmesini yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığında düzenlenen bir etkinlikte konuşan Pence, ABD'nin Suriye'de DEAŞ'a karşı verdiği mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altındaki Münbiç'te meydana gelen bombalı saldırının hemen ardından Amerikalı diplomatlara hitap eden Pence, konuşmasında saldırıya doğrudan atıf yapmadı.

Pence, "Birliklerimizi eve getiriyoruz, DEAŞ yenildi. Ancak DEAŞ'ın çirkin yüzünü yeniden göstermeyeceğinden emin olmak için bölgede kalacağız, mücadelenin içinde kalacağız. Askerlerimizin ve koalisyon ortaklarımızın kazanımlarını koruyacağız." ifadesini kullandı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Münbiç'te, ABD askerlerinin devriye yaptığı sırada patlama meydana gelmişti.

ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Sean Ryan, DEAŞ'ın üstlendiği, Suriye'nin Münbiç ilçesindeki patlamada ABD askerlerinin öldüğünü açıklamıştı.

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ABD DEAŞ Mike Pence

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