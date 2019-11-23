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ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten Irak'a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 16:16 | Son Güncelleme

ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten Irak'a ziyaret

BAĞDAT (AA) - ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, yaklaşık 2 aydır hükümet karşıtı gösterilere sahne olan Irak'ın başkent Bağdat'ta sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Pence ve beraberindeki heyet ziyaret çerçevesinde Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Başbakan Adil Abdulmehdi ile görüşecek.

Pence, aynı zamanda Irak'ın batısında Enbar vilayetindeki Aynu'l Esad Askeri Üssü'ndeki Amerikalı askerleri de ziyaret edecek.

Beyaz Saray'dan 11 Kasım'da Irak'taki gösterilere ilişkin yayımlanan açıklamada, Bağdat hükümetine protestoculara yönelik şiddete son vermesi ve erken seçime gitmesi çağrısında bulunulmuştu.

- Irak'taki kanlı gösteriler

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Hükümetin açıkladığı reform paketleriyle ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine şiddet kullanılması talimatı verdiğini belirttikleri Başbakan Adil Abdulmehdi ile yolsuzlukla suçladıkları hükümetin istifasını istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD ırak Mike Pence

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