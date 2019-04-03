ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten Türkiye açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına ilişkin, "Türkiye, S-400 alımını tamamlarsa F-35 programından atılma riskini almış olur ki bu da sadece Türkiye'nin savunma kapasitesini zayıflatmaz, aynı zamanda programa tedarikte bulunan Türk parça üreticilerine zarar vermiş olur." dedi.

Pence, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen "NATO Birleştirir: İttifak 70 Yaşında" etkinliği kapsamında Atlantik Konseyi, German Marshall Fund ve Münih Güvenlik Konferansı tarafından düzenlenen panelde konuştu.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına değinen Pence, "Türkiye'nin Rusya'dan 2,5 milyar dolar S-400 hava savunma sistemi alması NATO'ya ve ittifakın gücüne karşı büyük bir tehlike teşkil ediyor." diye konuştu.

Pence, şöyle devam etti:

"ABD'nin Patriot hava savunma sistemini sağlamasına rağmen Türkiye'nin bu planına (S-400 alımı) devam etmesi oldukça tedirgin edicidir. Türkiye, S-400 alımını tamamlarsa F-35 programından atılma riskini almış olur ki bu da sadece Türkiye'nin savunma kapasitesini zayıflatmaz, aynı zamanda programa tedarikte bulunan Türk parça üreticilerine de zarar vermiş olur."