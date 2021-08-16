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  4. ABD Başkanı Biden, 22.45'te Afganistan'la ilgili açıklama yapacak

ABD Başkanı Biden, 22.45'te Afganistan'la ilgili açıklama yapacak

16.08.2021 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yaşanan olaylara seyirci kalmakla eleştirilen ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki son duruma ilişkin bugün Beyaz Saray'da bir açıklama yapacağını duyurdu.

ABD Başkanı Biden, 22.45'te Afganistan'la ilgili açıklama yapacak

ABD Başkanı Biden, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Afganistan konusunda yerel saatle 15.45'te (TSİ 22.45) halka sesleneceğini belirtti.

Biden'ın Kabil'deki son gelişmeleri ve ABD'nin tahliye operasyonunu değerlendirmesi bekleniyor.

SÜREÇTEN DOLAYI ELEŞTİRİLDİ

Hafta sonu tatili için gittiği Camp David'den bugün Beyaz Saray'a dönecek olan Biden, Afganistan'daki süreci iyi yönetememekle eleştiriliyordu.

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Biden, temmuzda yaptığı bir açıklamada, Taliban'ın ülkeyi kontrolü altına alamayacağını iddia etmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Joe Biden
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