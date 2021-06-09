ABD Başkanı Biden 8 Günlük Avrupa Turuna Başladı

ABD Başkanı Joe Biden, 8 gün sürecek Avrupa turuna çıktı. Biden’ın ilk durağı İngiltere. Biden, 8 günlük ziyaretleri kapsamında Trump döneminde Avrupa'yla gerginleşen ilişkileri yeniden yapılandırmaya çalışacak.

ABD Başkanı Biden gezisi öncesinde Washington Post gazetesinde yayımlanan makalesinde “Geçmiş yüz yılında büyük bir bölümü şekillendiren demokratik ittifaklar ve kurumlar bugünün tehditlerine ve düşmanlarına karşı kapasitelerini kanıtlayacak mı? Yanıtın evet olduğuna inanıyorum. Bu hafta Avrupa’da bunu kanıtlama şansımız var” ifadelerini kullandı.

Biden, Avrupa’daki temaslarının en önemlisini, 16 Haziran’da, Cenevre’de Rusya Lideri Vladimir Putin’le yapacak. İki liderin görüşmesinde masada, Rusya’dan ABD’ye yönelik siber saldırılar, Rusya’nın Ukrayna politikası ve ikili diğer meseleler olacak.

Aşı konusu G7 gündeminde

Biden, Avrupa gezisinde ilk olarak G7 liderler zirvesine katılacak. G7 zirvesinde, Corona virüse karşı aşılama faaliyetleri, ticaret, küresel ısınma ve altyapı yatırımları gibi konular ele alınacak. ABD’li yetkililer, bu girişimlerin artan Çin etkisini azaltmaya yönelik girişimler olacağı değerlendirmesini yapıyorlar.