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ABD Başkanı Biden 8 Günlük Avrupa Turuna Başladı

09.06.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, 8 gün sürecek Avrupa turuna çıktı. Biden’ın ilk durağı İngiltere. Biden, 8 günlük ziyaretleri kapsamında, Trump döneminde Avrupa'yla gerginleşen ilişkileri yeniden yapılandırmaya çalışacak

ABD Başkanı Biden 8 Günlük Avrupa Turuna Başladı

ABD Başkanı Joe Biden, 8 gün sürecek Avrupa turuna çıktı. Biden’ın ilk durağı İngiltere. Biden, 8 günlük ziyaretleri kapsamında Trump döneminde Avrupa'yla gerginleşen ilişkileri yeniden yapılandırmaya çalışacak.

ABD Başkanı Biden gezisi öncesinde Washington Post gazetesinde yayımlanan makalesinde “Geçmiş yüz yılında büyük bir bölümü şekillendiren demokratik ittifaklar ve kurumlar bugünün tehditlerine ve düşmanlarına karşı kapasitelerini kanıtlayacak mı? Yanıtın evet olduğuna inanıyorum. Bu hafta Avrupa’da bunu kanıtlama şansımız var” ifadelerini kullandı.

Biden, Avrupa’daki temaslarının en önemlisini, 16 Haziran’da, Cenevre’de Rusya Lideri Vladimir Putin’le yapacak. İki liderin görüşmesinde masada, Rusya’dan ABD’ye yönelik siber saldırılar, Rusya’nın Ukrayna politikası ve ikili diğer meseleler olacak.

Aşı konusu G7 gündeminde

Biden, Avrupa gezisinde ilk olarak G7 liderler zirvesine katılacak. G7 zirvesinde, Corona virüse karşı aşılama faaliyetleri, ticaret, küresel ısınma ve altyapı yatırımları gibi konular ele alınacak. ABD’li yetkililer, bu girişimlerin artan Çin etkisini azaltmaya yönelik girişimler olacağı değerlendirmesini yapıyorlar.

Uzmanlar ABD Başkanı Biden’a zirvede Corona virüsü aşılarının diğer ülkelerle paylaşımı konusunda baskı yapılmasının beklendiğini ifade ediyorlar.

G7 zirvesinde dikkat çeken bir diğer konuda uluslararası şirketlere getirilecek küresel vergilerle ilgili düzenleme olacak. ABD’li şirketler de bu tarz düzenlemelere karşı çıkıyorlar. ABD’de Cumhuriyetçi Parti de bu düzenlemeye karşı çıkanlar arasında yer alıyor.

Öte yandan Biden, gezisinin ilk durağı olan İngiltere’de Başbakan Boris Johnson’la da biraraya gelecek. Görüşmede, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasının ardından ABD-İngiltere ilişkilerine dair görüş alışverişinde bulunulacak.

3 günlük G7 zirvesinin ardından ABD Başkanı Biden, İngiltere Kraliçesi Elizabeth’i de Windsor Kalesi’nde ziyaret edecek. Biden daha önce 1982 yılında Delaware senatörüyken Kraliçe’yle bir görüşme gerçekleştirmişti.

ABD Başkanı, G7 zirvesi ve İngiltere temaslarının ardından Brüksel’e geçerek NATO zirvesine katılacak ve ayrıca AB liderleriyle de biraraya gelecek. NATO zirvesinde de özellikle Rusya ve Çin konuları gündemde olacak.

ABD Başkanı Joe Biden, NATO zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da görüşecek.

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