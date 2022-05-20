ABD Başkanı Biden Asya Turunda

Yoon ziyarete ilişkin bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, “Biden’ın ziyaretinin, Kore-ABD ittifakının daha güçlü ve kapsayıcı olması için bir fırsat olacağını düşünüyorum. Çünkü uluslararası toplumda birçok değişiklik yaşanıyor” dedi.

Biden ile Yoon’un gündeminde Kuzey Kore de yer alıyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un balistik füze ile nükleer bomba denemelerine Biden’ın Güney Kore ziyareti sırasında devam edebileceği belirtiliyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan gazetecilerin Kuzey Kore’nin olası füze denemelerine ilişkin sorusuna “ABD’nin Güney Kore ve Japonya ile işbirliği, Kuzey Kore’nin daha fazla provokasyonu karşısında güçlenecektir. Bu ihtimallere karşı hazırlıklıyız” diyerek yanıt verdi.

Yoon, Kuzey Kore konusunda selefinden daha sert bir tavır takınacağının sinyalini vermişti. Yoon’un, Kuzey’in olası saldırılarıyla ilgili Biden’dan yardım talep etmesi bekleniyor.

Japonya’da ise Biden’ın Başbakan Fumio Kishida ile görüşmesi ve Tokyo’da yapılacak Hint-Pasifik bölgesi ülkelerinden oluşan ‘Dörtlü’ grubun liderleriyle bir araya gelmesi bekleniyor. “Dörtlü” adı verilen grupta, ABD ve Japonya’nın yanı sıra Avustralya ve Hindistan da yer alıyor.

Biden’ın Asya turunda ayrıca Çin’e Tayvan’la ilgili “Rusya’nın Ukrayna işgaline benzer bir girişimde bulunmaması” uyarısı yapması öngörülüyor.

