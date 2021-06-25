ABD Başkanı Biden Bugün Afganistan Lideri Eşref Gani'yi Ağırlayacak

ABD Başkanı Joe Biden, bugün Beyaz Saray’da Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ve barış müzakerelerini yürüten Abdullah Abdullah’ı ağırlayacak.

Bu Biden’ın, 11 Eylül tarihine kadar Afganistan’daki ABD askerlerinin tamamen çekilmesi kararının ardından iki ülke liderinin yapacağı ilk yüz yüze görüşme olacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki görüşme öncesinde yaptığı açıklamada ABD Başkanı Biden’ın görüşmede Afganistan’a yönelik insani yardımlar konusunda ABD’nin ekonomik ve diplomatic desteğini ortaya koyacağını söyledi.

Psaki ayrıca Devlet Başkanı Gani ve Abdullah Abdullah’ın Washington ziyaretinin iki ülke arasındaki yakın işbirliğinin bir işareti olduğunu dile getirdi.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ve Abdullah Abdullah ABD’nin başkenti Washington’a dün geldi ve Senato liderleri Chuck Schumer ve Mitch McConnell da görüştüler.

Eşref Gani’nin danışmanları Biden görüşmesinde ikili ilişkilerin geleceği ve ABD’nin Afgan güçlerine desteği konularının gündeme getirileceğini belirtiyorlar.

Afganistan’daki yabancı ülke askerlerinin 1 Mayıs’tan itibariyle çekilmesinin hızlamasının ardından Afgan güçleriyle Taleban arasındaki çatışmalar da hız kazandı.

Taleban militanları çatışmalar neticesinde ülke içerisinde denetimine sahip oldukları bölgeleri arttırmaya devam ediyorlar.

ABD’li askerlerin çekilme işlemi tamamlandığında Afganistan’da sadece 650 Amerikalı askerin diplomatic koruma görevi için kalması planlanıyor.

Yetkililer birkaç yüz kadar askerin de Eylül ayına kadar Kabil Havalimanı’nın güvenliğinin sağlanması için bölgede görev yapmayı sürdüreceğini ifade ediyorlar. Kabil’de havalimanının güvenliğinin Türk askerleri tarafından sağlanmkasına yönelik olarak temaslar da sürüyor.

