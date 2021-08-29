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ABD Başkanı Biden "çok çok tehlikeli" diyerek açıkladı! On binlerce kişi tahliye edildi

29.08.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Louisiana eyaletinde alarm durumuna geçildi. Küba'da etkili olan ve Meksika Körfezi üzerinden kuzeybatı yönüne doğru ilerleyen Ida Kasırgası nedeniyle eyaletteki on binlerce kişi tahliye edildi. Kasırganın bugün karaya ulaşacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, Ida’nın çok çok tehlikeli bir fırtınaya dönüştüğüne dikkat çekerek, federal hükümetin bölgeye yardım etmek için hazır beklediğini söyledi.

ABD Başkanı Biden "çok çok tehlikeli" diyerek açıkladı! On binlerce kişi tahliye edildi

Küba’da kategori 1 seviyesinde etkili olan ve Meksika Körfezi üzerinde ilerlediği sürede şiddetini artıran Ida Kasırgası karaya ulaşmasına saatler kala kategori 4 seviyesine ulaştı. Saatteki hızı 209 kilometre olarak ölçülen rüzgarla birlikte seyreden Ida Kasırgası’nın ABD’nin Louisiana eyaletinde bugün akşamüstü saatlerinde karaya ulaşması bekleniyor.

Louisiana Valisi John Bel Edwards, Ida’nın son 150 yılda eyaleti vuran en büyük fırtınalardan birine sebep olacağı konusunda uyarıda bulundu. Komşu Mississippi eyaleti Valisi Tate Reeves ise kasırga sebebiyle eyalette olağanüstü hal ilan etti. Meksika Körfezi’ndeki 80’den fazla petrol kuyusu da tahliye edilirken bölgenin petrol ve gaz üretiminin yarısı durduruldu. Yetkililerin Louisiana’da tahliye kararına uyan on binlerce kişi adeta kaçarak eyaleti terk ederken trafikteki yoğunluk nedeniyle bazı otoyollarda tıkanma görüldü.

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ABD BAŞKANI JOE BIDEN'DAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Joe Biden Ida’nın "çok çok tehlikeli" bir fırtınaya dönüştüğünü belirterek federal hükümetin bölgeye yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

CAN KAYBI 1800'Ü GEÇMİŞTİ

Pazar günü New Orleans şehrini kategori 3 olarak vuran Katrina Kasırgasının 16’ncı yıl dönümünde şehir bu sefer Ida’nın tehdidi altında. Katrina Kasırgası sebebiyle şehrin yüzde 80’ini su basmış bin 800’den fazla can kaybı yaşanmıştı.

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İHA

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Küba
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