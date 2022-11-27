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ABD Başkanı Biden'dan "alışverişlerinizi küçük esnaftan yapın" çağrısı

27.11.2022 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden ve Yardımcısı Kamala Harris, Şükran Günü (Thanksgiving Day) ertesi başlayan ve Efsane Cuma (Black Friday) olarak bilinen indirimli alışveriş sezonuna, küçük esnafa destek mesajlarıyla katıldı.

ABD Başkanı Biden'dan "alışverişlerinizi küçük esnaftan yapın" çağrısı

Biden ve Harris, eşleri ile ülkedeki ekonomik durgunluktan muzdarip küçük esnafı ziyaret etmeyi tercih etti.

"KÜÇÜK ESNAFTAN ALIŞVERİŞ YAPIN"

ABD Başkanı Biden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, eşi Jill Biden ile küçük esnaftan yaptığı alışveriş fotoğraflarını paylaşarak, “Amerika, bugün küçük (esnaftan) alışveriş yapın!” ifadesine yer verdi.

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Başkan Yardımcısı Harris de eşi Doug Harris ile Los Angeles şehrinde el yapımı ürünler satan küçük işletmeleri ziyaret ederek, Twitter hesabından fotoğraflar paylaştı.

Harris, paylaşımında, “Yerel alışveriş yapalım ve küçük işletmelerimizi destekleyelim.” çağrısında bulundu.

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Joe Biden

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