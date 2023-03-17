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ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken çağrı: Banka yöneticilerine sert cezalar uygulanmalı

17.03.2023 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden'dan banka yöneticilerine daha sert cezaların uygulanması çağrısı geldi. Biden, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Aldığımız aksiyonlar sayesinde bankacılık sistemimiz bugün daha dirençli ve istikrarlı." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken çağrı: Banka yöneticilerine sert cezalar uygulanmalı

ABD Başkanı Joe Biden, kurumlarının başarısız olmasına neden olan banka yöneticilerine daha sert cezalar uygulanması için Kongre'yi harekete geçmeye çağırdı.

Biden, konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Ülkede banka iflaslarının ardından bu hafta bankacılık sistemini istikrara kavuşturmak için adımlar attıklarını belirten Biden, vergi mükelleflerinin hiçbir zararı karşılamayacaklarını kaydetti.

Biden, "Aldığımız aksiyonlar sayesinde bankacılık sistemimiz bugün daha dirençli ve istikrarlı." ifadesini kullanarak, Amerikalıların mevduatlarına istedikleri zaman erişebileceğini söylediğini aktardı.

"Bu karmaşadan sorumlu olanların hesap vermesi gerektiğini" belirten Biden, kötü yönetim ve aşırı risk alma nedeniyle bankaların batmasıyla ilgili yöneticilerin sorumlu tutulması gerektiğini bildirdi.

Biden, "Kongre, kötü yönetimleri, kurumlarının başarısız olmasına katkıda bulunan üst düzey banka yöneticileri için daha sert cezalar uygulamak için harekete geçmeli." ifadesini kullandı. (AA)

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Joe Biden banka abd

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