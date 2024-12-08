HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD Başkanı Biden'dan Esad açıklaması: "Son hafta destek çöktü! Rejimin düşmesi, Suriye halkı için tarihi bir fırsattır"

ABD Başkanı Biden'dan Esad açıklaması: "Son hafta destek çöktü! Rejimin düşmesi, Suriye halkı için tarihi bir fırsattır"

08.12.2024 22:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, Esad rejiminin düşmesinin, Suriye halkına daha iyi bir gelecek inşa etmeleri için tarihi fırsat sunduğunu belirtti. Biden, "Uzun yıllar boyunca Esad'ın temel destekçileri İran, Hizbullah ve Rusya olmuştu ancak son hafta, destek çöktü. Çünkü üçü de ben görevi devraldığımdan çok daha zayıf konumdadır." dedi. Biden, ABD'nin Suriye'nin doğusunda istikrarı ve personelini korumaya devam edeceğini de söyledi.

ABD Başkanı Biden'dan Esad açıklaması: "Son hafta destek çöktü! Rejimin düşmesi, Suriye halkı için tarihi bir fırsattır"

ABD Başkanı Biden, Suriye'deki gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi. Muhalif güçlerin Esad'ı devirdiğini, Esad'ı Moskova'da olduğunun düşünüldüğünü aktaran Biden, "Bu rejim, yüz binlerce masum Suriyeliyi vahşete mahkum bıraktı, işkence etti ve öldürdü." ifadesini kullandı.

"SURİYE HALKI İÇİN TARİHİ FIRSAT"

Biden, "Suriye rejiminin düşmesi, Suriye halkı için tarihi bir fırsattır. Uzun yıllardır acı çeken Suriye halkına daha iyi bir gelecek inşa etme fırsatı sunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

2024-12-08T185754Z_724487330_RC26LBA7IZ1H_RTRMADP_3_USA-BIDEN

Aynı zamanda büyük risk ve belirsizliğin de bulunduğuna işaret eden Biden, ABD'nin ortaklarıyla birlikte hareket ederek Suriyelilerin fırsatı değerlendirmelerine ve riski bertaraf etmelerine katkı sağlayacağını söyledi.

"DESTEK ÇÖKTÜ"

Biden, "Uzun yıllar boyunca Esad'ın temel destekçileri İran, Hizbullah ve Rusya olmuştu ancak son hafta, destek çöktü. Çünkü üçü de ben görevi devraldığımdan çok daha zayıf konumdadır." dedi.

2024-12-08T190054Z_77831074_RC26LBA44GY5_RTRMADP_3_USA-BIDEN

İran'ın ABD ve İsrail saldırıları, Rusya'nın da Ukrayna'nın güçlü duruşu nedeniyle zayıfladığını savunan Biden, böylelikle bu ülkelerin "korkunç Esad rejimini" destekleyecek güçleri kalmadığını söyledi.

Biden, yönetiminin son 4 yıldır Suriye'ye yönelik ilkeli bir tutum takındığını, Esad'a yönelik kapsamlı bir yaptırım programı uyguladığını ifade etti.

2024-12-08T185506Z_949657545_RC26LBAUDZIG_RTRMADP_3_USA-BIDEN
"DEAŞ'la mücadele etmek ve bölgesel ortakları korumak için" ABD'nin Suriye'de askeri mevcudiyetinin de olduğuna işaret eden Biden, aynı zamanda İsrail'in, Suriye'deki İran ağına karşı askeri güç kullanmasına izin verdiklerini söyledi.

Biden, "Şimdi hem Suriye halkı hem de tüm bölge için yeni fırsatların ortaya çıktığını görüyoruz." diye konuştu.

"ABD, SURİYE'NİN DOĞUSUNDA İSTİKRARI VE PERSONELİNİ KORUMAYA DEVAM EDECEK"

ABD'nin Ürdün, Lübnan, Irak ve İsrail olmak üzere Suriye'nin komşularına destek vermeye devam edeceğini kaydeden Biden, bölgeye üst düzey yetkililerini de göndereceğini bildirdi.

Biden, Suriye'nin doğusunda istikrarı ve ABD personelini korumaya devam edeceklerinin altını çizerek, DEAŞ'a karşı misyonun da muhafaza edileceğini belirtti.

DEAŞ'ın boşluktan faydalanarak tekrar güç kazanmasına "asla izin vermeyeceklerini" vurgulayan Biden, ABD'nin bugün Suriye'de DEAŞ'a yönelik hedefli saldırı düzenlediğini aktardı.

ABD Başkanı, aynı zamanda Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde bağımsız ve egemen Suriye kurulması için tüm Suriyeli gruplarla irtibat kuracaklarını söyledi.

Biden, sürecin Suriyeliler tarafından belirlenmesi gerektiğini ifade ederek, ABD'nin destek sağlamaya hazır olduğunu kaydetti.

Esad ailesinin yıllardır süren "vahşetinin" sona erdiğinin ancak yine de tedbirli olmak gerektiğinin altını çizen Biden, bazı muhalif grupların "kendi terör kayıtları" olduğunu dile getirdi.

Biden, söz konusu muhalif grupların liderlerinin açıklamalarını not ettiklerini belirterek, "Şimdilik doğru sözler ediyorlar ancak daha fazla sorumluluk almaya devam ettikçe bu kişilerin sadece sözlerini değil faaliyetlerini de takip edeceğiz." ifadesini kullandı.

Tüm risk ve belirsizliğe rağmen fırsatların çok büyük olduğuna işaret eden Biden, daha güvenli bir Suriye ve Orta Doğu için bir tiranın düşmesinin ardından yeni bir tiranın göreve gelmesinin tarihi fırsatı kaçırmak anlamına geleceğini söyledi.

Biden, son günlerin tarihi nitelikte olduğunu, gelecek günlerin de Suriye'nin geleceğini belirleyeceğini kaydederek, ABD'nin duruma güçlü, akıllı ve kararlı bir şekilde yaklaşacağını ifade etti. (AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
suriye Beşar Esad Joe Biden
En Çok Okunan Haberler
Altın Kelebek'te en iyi diziye tepki yağdı! Torpil iddiaları...

Altın Kelebek'te en iyi diziye tepki yağdı! Torpil iddiaları...

Rusya'dan Esad açıklaması: Ailesi ile birlikte Moskova'ya ulaştı, sığınma hakkı tanındı

Rusya'dan Esad açıklaması: Ailesi ile birlikte Moskova'ya ulaştı, sığınma hakkı tanındı

Galatasaray maçının hakemine sert tepki

Galatasaray maçının hakemine sert tepki

Netanyahu "Anlaşma çöktü" dedi İsrail işgal etti! Şam'a hava saldırısı da yaptılar

Netanyahu "Anlaşma çöktü" dedi İsrail işgal etti! Şam'a hava saldırısı da yaptılar

Esad'ın evinde yağma başladı! Lüks araç koleksiyonu da ele geçirildi

Esad'ın evinde yağma başladı! Lüks araç koleksiyonu da ele geçirildi

Hapishanelerden koşarak çıktılar: "10 yıldır cezaevindeyim, ne oldu?"

Hapishanelerden koşarak çıktılar: "10 yıldır cezaevindeyim, ne oldu?"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.