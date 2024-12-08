ABD Başkanı Biden'dan Esad açıklaması: "Son hafta destek çöktü! Rejimin düşmesi, Suriye halkı için tarihi bir fırsattır"

ABD Başkanı Biden, Suriye'deki gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi. Muhalif güçlerin Esad'ı devirdiğini, Esad'ı Moskova'da olduğunun düşünüldüğünü aktaran Biden, "Bu rejim, yüz binlerce masum Suriyeliyi vahşete mahkum bıraktı, işkence etti ve öldürdü." ifadesini kullandı.

"SURİYE HALKI İÇİN TARİHİ FIRSAT"

Biden, "Suriye rejiminin düşmesi, Suriye halkı için tarihi bir fırsattır. Uzun yıllardır acı çeken Suriye halkına daha iyi bir gelecek inşa etme fırsatı sunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı zamanda büyük risk ve belirsizliğin de bulunduğuna işaret eden Biden, ABD'nin ortaklarıyla birlikte hareket ederek Suriyelilerin fırsatı değerlendirmelerine ve riski bertaraf etmelerine katkı sağlayacağını söyledi.

"DESTEK ÇÖKTÜ"

Biden, "Uzun yıllar boyunca Esad'ın temel destekçileri İran, Hizbullah ve Rusya olmuştu ancak son hafta, destek çöktü. Çünkü üçü de ben görevi devraldığımdan çok daha zayıf konumdadır." dedi.

İran'ın ABD ve İsrail saldırıları, Rusya'nın da Ukrayna'nın güçlü duruşu nedeniyle zayıfladığını savunan Biden, böylelikle bu ülkelerin "korkunç Esad rejimini" destekleyecek güçleri kalmadığını söyledi.

Biden, yönetiminin son 4 yıldır Suriye'ye yönelik ilkeli bir tutum takındığını, Esad'a yönelik kapsamlı bir yaptırım programı uyguladığını ifade etti.



"DEAŞ'la mücadele etmek ve bölgesel ortakları korumak için" ABD'nin Suriye'de askeri mevcudiyetinin de olduğuna işaret eden Biden, aynı zamanda İsrail'in, Suriye'deki İran ağına karşı askeri güç kullanmasına izin verdiklerini söyledi.

Biden, "Şimdi hem Suriye halkı hem de tüm bölge için yeni fırsatların ortaya çıktığını görüyoruz." diye konuştu.

"ABD, SURİYE'NİN DOĞUSUNDA İSTİKRARI VE PERSONELİNİ KORUMAYA DEVAM EDECEK"

ABD'nin Ürdün, Lübnan, Irak ve İsrail olmak üzere Suriye'nin komşularına destek vermeye devam edeceğini kaydeden Biden, bölgeye üst düzey yetkililerini de göndereceğini bildirdi.

Biden, Suriye'nin doğusunda istikrarı ve ABD personelini korumaya devam edeceklerinin altını çizerek, DEAŞ'a karşı misyonun da muhafaza edileceğini belirtti.

DEAŞ'ın boşluktan faydalanarak tekrar güç kazanmasına "asla izin vermeyeceklerini" vurgulayan Biden, ABD'nin bugün Suriye'de DEAŞ'a yönelik hedefli saldırı düzenlediğini aktardı.

ABD Başkanı, aynı zamanda Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde bağımsız ve egemen Suriye kurulması için tüm Suriyeli gruplarla irtibat kuracaklarını söyledi.

Biden, sürecin Suriyeliler tarafından belirlenmesi gerektiğini ifade ederek, ABD'nin destek sağlamaya hazır olduğunu kaydetti.

Esad ailesinin yıllardır süren "vahşetinin" sona erdiğinin ancak yine de tedbirli olmak gerektiğinin altını çizen Biden, bazı muhalif grupların "kendi terör kayıtları" olduğunu dile getirdi.

Biden, söz konusu muhalif grupların liderlerinin açıklamalarını not ettiklerini belirterek, "Şimdilik doğru sözler ediyorlar ancak daha fazla sorumluluk almaya devam ettikçe bu kişilerin sadece sözlerini değil faaliyetlerini de takip edeceğiz." ifadesini kullandı.

Tüm risk ve belirsizliğe rağmen fırsatların çok büyük olduğuna işaret eden Biden, daha güvenli bir Suriye ve Orta Doğu için bir tiranın düşmesinin ardından yeni bir tiranın göreve gelmesinin tarihi fırsatı kaçırmak anlamına geleceğini söyledi.

Biden, son günlerin tarihi nitelikte olduğunu, gelecek günlerin de Suriye'nin geleceğini belirleyeceğini kaydederek, ABD'nin duruma güçlü, akıllı ve kararlı bir şekilde yaklaşacağını ifade etti. (AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır