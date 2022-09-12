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ABD Başkanı Biden'dan havalimanı eleştirisi: Dünyada ilk 25 arasında değiliz

12.09.2022 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'deki havalimanlarının durumunu eleştirdi. Boston'daki Logan Havalimanı'nda konuşma yapan Biden, "Amerika'da hiçbir havalimanı, hiçbiri dünyada ilk 25 arasında değil" ifadelerini kullandı. Başkan Biden, imzaladıkları altyapı paketi ile havalimanlarına milyarlarca dolarlık yatırım yapabileceklerini dile getirdi.

ABD Başkanı Biden'dan havalimanı eleştirisi: Dünyada ilk 25 arasında değiliz

ABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki havalimanlarının durumunu eleştirerek, geçen yıl onayladığı altyapı paketinden bir miktar fonu bu havalimanlarındaki terminallerin yenilenmesine ve karbon emisyonlarının azaltılmasına ayıracaklarını söyledi.

Biden, Boston'daki Logan Havalimanı'nda yaptığı konuşmada buraya yapılacak 62 milyon dolarlık yatırımın tanıtımını yaptı.

Söz konusu yatırım kapsamında havalimanının uluslararası terminalinin modernize edileceğini ve pistlerin geliştirileceğini belirten Biden, buraya yapılacak yatırımla neredeyse ek 6 bin istihdam sağlayacaklarını ifade etti.

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Biden, "Amerika'da hiçbir havalimanı, hiçbiri dünyada ilk 25 arasında değil. Bu bizim için neden mi önemli? Bu ticaret anlamına geliyor, gelir anlamına geliyor, güvenlik anlamına geliyor ve biz dünyada ilk 25'in içinde bile yer alamıyoruz." ifadesini kullandı.

Son yıllarda altyapı yatırımlarının azlığı nedeniyle Çin gibi ülkelerin ekonomik olarak ABD'yi yakaladığına dikkat çeken Biden, sonunda 1 trilyon dolarlık bir altyapı paketi imzaladıklarını ve bu kapsamda havalimanlarına milyarlarca dolarlık yatırım yapabileceklerini dile getirdi. (AA)

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havalimanı biden
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