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ABD Başkanı Biden'dan İran açıklaması! 'Endişelenmeyin' diyerek duyurdu: Çok yakında...

04.11.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'daki gösteriler devam ederken ABD Başkanı Joe Biden'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Biden, "Endişelenmeyin, İran'ı özgürleştireceğiz. Onlar çok yakında kendilerini özgürleştirecek" dedi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'den de Biden'ın sözlerine yanıt gecikmedi.

ABD Başkanı Biden'dan İran açıklaması! 'Endişelenmeyin' diyerek duyurdu: Çok yakında...

İran'da "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin hayatını kaybetmesi sonrasında başlayan protestolar devam ediyor. Mahsa Emini'nin hayatını kaybetmesi dünyada büyük yankı uyandırırken Joe Biden "Endişelenmeyin, İran'ı özgürleştireceğiz. Onlar çok yakında kendilerini özgürleştirecek" açıklamasını yaptı.

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"ENDİŞELENMEYİN, İRAN'I ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ"

ABD Başkanı Biden, 8 Kasım'daki Kongre ara seçimleri öncesi Kaliforniya'da düzenlenen Demokrat Parti etkinliğinde yaptığı konuşmada, İran'daki gösterilerine değindi.

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Konuşması sırasında destekçilerinin cep telefonlarını kaldırarak "Özgür İran" mesajı göstermesi üzerine Biden, "Endişelenmeyin, İran'ı özgürleştireceğiz. Onlar çok yakında kendilerini özgürleştirecek." dedi.

Biden konuya ilişkin daha fazla açıklama yapmadı.

İRAN'DAN BIDEN'IN SÖZLERİNE YANIT

ABD Başkanı Biden'ın Kaliforniya eyaletindeki konuşmasında kullandığı ifadelere işaret eden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "Birkaç saat önce ABD Başkanı'nın belki de dikkati dağıldığı için bir açıklama yaptığını öğrendim. 'İran'ı özgürleştirmeyi hedefliyoruz' dedi. İran, 43 yıl önce özgürleşti ve sizin esaretinize düşmemeye kararlıdır." dedi.

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Konuşmasında ülkede genç bir kadının polis nezaretinde hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve yaklaşık 50 gündür devam eden protestolara da değinen Reisi, göstericileri "bazı aldatılmış kişiler" veya "hainler" olarak niteledi.

Çok sayıda can kaybının olduğu olaylardan ABD'yi sorumlu tutan Reisi, "Düşman bugün ulusal birliğimizi hedef almıştır. ABD, bugün güvenliğimizi, huzurumuzu ve iktidarımızı hedef almıştır. Bu konuda uyanık ve basiretli olmalıyız. Bugün isyanda olan herkes düşmanın stratejisi doğrultusunda hareket etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi İran'da ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Olaylarda resmi kaynaklardan sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmedi.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise gösterilerde 253 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İran medyasına yansıyan haberlerde ise gösteriler sırasında şu ana kadar 30'dan fazla güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

ABD VE İSRAİL'İ SUÇLUYORLAR

İran yönetimi, yaklaşık 50 gündür devam eden olayları, "ülkeyi parçalamayı hedefleyen ABD ve İsrail gibi güçlerin komplosu" olarak değerlendiriyor.

ABD, Mahsa Emini gösterilerinde polisin eylemcilere yönelik müdahalesine ilişkin bazı İranlı güvenlik yetkililerine yaptırım kararları almıştı.

Washington yönetimi, ayrıca yakın zamanda İran'a, "Ukrayna'da kullanması için Rusya'ya silahlı insansız hava araçları ve teknik yardım sağladığı" gerekçesiyle yaptırım uygulamıştı.

İran da ABD'nin yaptırımlarına karşılık 1 Kasım'da "ülkedeki şiddeti kışkırtmak ve iç işlerine müdahale" gerekçesiyle üst düzey sivil ve askeri yetkililerin de aralarında bulunduğu Amerikalı 10 kişi ve 4 kuruluşa yaptırım kararı almıştı.

Kaynak: AA

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İran Joe Biden abd

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