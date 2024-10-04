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ABD Başkanı Biden'dan İsrail açıklaması! 'Henüz karar verilmedi' dedi ve açıkladı: 'Onların yerine olsaydım...'

04.10.2024 23:10
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İsrail'in İran'a nasıl bir karşılık vereceği merak edilirken ABD Başkanı Joe Biden'dan yeni bir açıklama geldi. Biden, “İsrail, İran'ın füze saldırısına nasıl karşılık vereceğine henüz karar vermedi. Onların yerinde olsaydım, petrol sahalarını vurmaktan başka alternatifler düşünürdüm” dedi.

ABD Başkanı Biden'dan İsrail açıklaması! 'Henüz karar verilmedi' dedi ve açıkladı: 'Onların yerine olsaydım...'

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da basın toplantısı düzenledi. İsrail ile İran arasındaki gerginliğe değinen Biden, İsrail'in İran'ın balistik füze saldırısına nasıl karşılık vereceğine henüz karar vermediğini belirterek, "Onların yerinde olsaydım, petrol sahalarını vurmaktan başka alternatifler düşünürdüm” dedi.

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"BUNA TAKILMIYORUM"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD’de yaklaşan başkanlık seçimlerini etkilemek için Gazze Şeridi’nde ve Lübnan’da diplomatik anlaşmalara yanaşmadığı yönündeki iddialara Biden, “Hiçbir yönetim İsrail'e benden daha fazla yardım etmemiştir. Hiçbiri, hiçbiri, hiçbiri ve bence Bibi bunu hatırlamalı. Seçimleri etkilemeye çalışıp çalışmadığına gelince, bilmiyorum ama buna takılmıyorum” şeklinde konuştu.

"HEMEN BİR KARAR VERMEYECEKLER"

Biden, İsrail’in İran’a nasıl karşılık vereceğine karar verildiğinde Netanyahu ile konuşacağını söyleyerek, “Hemen bir karar vermeyecekler. Bu yüzden ne zaman konuşmak isteyeceklerini görmek için bekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bir muhabirin ABD Başkanının İsrail’i etkilemediğini öne sürmesine karşı Biden, bunu reddettiğini belirterek, “Düzenli bilgiler alıyorum ve ekibim İsrailli mevkidaşlarıyla sürekli temas halinde” şeklinde konuştu.

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Mayıs ayında sunduğu Gazze Şeridi’nde ateşkes planının havada takılı kaldığını vurgulayan Biden, “Bildiğim şey, bir araya getirdiğim planın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ve dünyadaki müttefiklerimizin büyük çoğunluğunun desteğini aldığı ve bunu sona erdirmenin bir yolu olduğudur” dedi.

İsrail’in İran’dan, Hizbullah’tan ve Husilerden gelen saldırılara karşılık verme hakkına sahip olduğunu belirten Biden, “Ancak gerçek şu ki, sivil kayıplar konusunda çok daha dikkatli olmaları gerekiyor” diye konuştu.

"YAPTIĞIMIZ ÇOK ŞEY VAR"

İran’a karşı yaptırım konusunun görüşüldüğünü kaydeden Biden, Orta Doğu’da topyekün bir savaşı önlemek için yapılabilecekler konusuna değinerek, “Yaptığımız çok şey var. Yapabileceğimiz en önemli şey, dünyanın geri kalanını, müttefiklerimizi bunu bastırmak için bir araya getirmek. Ancak Hizbullah ve Husiler gibi mantıksız vekilleriniz varsa bunu yapmak zor bir şey” ifadelerini kullandı.

AÇIK KAPI BIRAKMIŞTI

Biden, İsrail'in saldırısına açık kapı bırakmış ve petrol fiyatları yüzde 4'ün üzerinde artmıştı.

İsrail'in saldırı planına Biden açık kapı bıraktı! Piyasa hareketlendi, yüzde 4'ün üzerinde arttı İsrail'in saldırı planına Biden açık kapı bıraktı! Piyasa hareketlendi, yüzde 4'ün üzerinde arttı

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Joe Biden abd
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