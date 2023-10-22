ABD Başkanı Biden'dan İsrail'e savaş yasalarına göre hareket etme çağrısı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu yineleyerek, “Bugün ve her zaman halklarını korumak için ihtiyaç duydukları şeye sahip olduklarından emin olmalıyız” dedi.

İsrail’e savaş yasalarına göre hareket etmesi çağrısında bulunan Biden, “Başbakan Netanyahu ve ben İsrail'in savaş yasalarına göre nasıl hareket etmesi gerektiğini tartıştık. Bu, savaşta sivilleri mümkün olan en iyi şekilde korumak anlamına geliyor. Yalnızca barış içinde yaşamak isteyen masum Filistinlileri göz ardı edemeyiz. Bu nedenle Gazze'deki Filistinli sivillere yönelik ilk insani yardım sevkiyatı için anlaşma sağladım” dedi.

Filistin-İsrail arasındaki barışın iki devletli çözümden geçtiğini yineleyen Biden, “İki devletli çözümden de vazgeçemeyiz” dedi.

2. ABDULLAH'TAN ULUSLARARASI BASKI ÇAĞRISI

Diğer yandan Ürdün Kralı 2. Abdullah da "savaşı durdurması için İsrail'e uluslararası baskı yapılması" çağrısında bulundu.

Krallık Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, başkent Amman'da yaptığı görüşmelerde, İngiltere Genelkurmay Başkanlığı Orta Doğu ve Kuzey Afrika Danışmanı Joey Martin Sampson ile BM Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain'i kabul etti.

Ürdün Kralı, Sampson ile görüşmesinde Gazze Şeridi'ndeki tehlikeli durumu görüştü. Kral Abdullah, uluslararası toplumun "Gazze'deki savaşı durdurması, sivilleri koruması, ablukayı sonlandırması ve bölgeye insani yardım ulaşmasını sağlaması için İsrail'e baskı yapması" gerektiğini ifade etti. Ürdün Kralı ayrıca Gazze'ye yönelik saldırıların bölgedeki durum için "infiale yol açabileceği" uyarısında bulundu. (AA-İHA)







