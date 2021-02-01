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ABD Başkanı Biden'dan, Myanmar'a yaptırım tehdidi

01.02.2021 21:16 | Son Güncelleme:
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ABD Başkanı Biden'dan, Myanmar'a yaptırım tehdidi

ABD Başkanı Joe Biden, Myanmar'daki askeri darbenin ardından, bu ülkeye demokratik geçiş sürecinde kaldırılan yaptırımların tekrar geri getirilebileceği sinyalini verdi.

Biden, Myanmar'daki askeri darbe konusunda bir yazılı açıklama yaparak, "Myanmar'da Aung San Suu Çii ve diğer sivil yetkililerin gözaltına alınması, ulusal sıkıyönetim ilan edilmesi, Myanmar'ın demokrasiye geçişine ve hukukun üstünlüğüne doğrudan bir saldırıdır." ifadesini kullandı.

Demokrasilerde orduların yönetimi devirmeye ya da güvenilir bir seçimin sonucunu silmeye çalışmaması gerektiğinin altını çizen Biden, "Neredeyse 10 yıldır, Myanmar halkı seçim, sivil yönetim ve hükümetin barışçıl yollarla devredilmesi için mücadele veriyor. Bu sürece saygı duyulmalı." çağrısında bulundu.

MYANMAR ORDUSUNA TEPKİ

Uluslararası toplumun da Myanmar ordusuna tepki göstermesi ve bu orduya, yönetimi sivillere tekrar vererek gözaltındakileri de salıvermesi için çağrı yapması gerektiğini belirten Biden, "ABD, bu zor zamanlarında Myanmar halkı ile bir olanları not almaktadır." ifadesini kullandı.

ABD'nin bölgedeki ve dünyadaki ortakları ile Myanmar'da demokrasi ve hukukun üstünlüğünün yeniden sağlanması, ülkenin demokratik geçiş sürecini tersine çevirenlerden hesap sorulması için çalışacağını ifade eden Biden, "ABD, demokrasi sürecine dayanarak son yıllarda Myanmar'a uygulanan yaptırımları kaldırmıştı. Bu sürecin tersine dönmesi, bizim yaptırım kanunları ve yetkilerimizi tekrar gözden geçirmemizi ve ardından gerekli eylemi almamızı gerektirecektir." ifadelerine yer verdi.

Biden, açıklamasının sonunda, "ABD, nerede saldırı altında olursa olsun demokrasinin yanında olacaktır." mesajını verdi.

MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusunun yayın organından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde gözaltıların ardından darbe yapıldığı duyurulmuştu.

Ülke idaresinin Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in elinde olduğu, darbenin 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Darbenin ardından ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini açıklayan ordu, Myanmar'ın bir seneliğine askeri yönetimle idare edileceğini bildirmişti.

İktidar partisi, halka, ordunun yönetime el koymasına karşı çıkma ve askeri diktatörlüğe dönülmesine izin vermeme çağrısında bulunmuştu.

Seçim Komisyonu, 29 Ocak'ta iktidardaki Aung San Suu Çii'nin partisinin zaferiyle sonuçlanan seçimde hile yapıldığı iddialarını reddetmişti.

Myanmar ordusu, seçimlerde ana muhalefetteki Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisini (USDP) desteklemişti. (AA)

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