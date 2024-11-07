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  4. ABD Başkanı Biden'dan Trump açıklaması: "20 Ocak'ta barışçıl şekilde görevimi devredeceğim"

ABD Başkanı Biden'dan Trump açıklaması: "20 Ocak'ta barışçıl şekilde görevimi devredeceğim"

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
07.11.2024 20:38
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ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ı arayıp tebrik ettiğini belirterek, "Başkan olarak görevimi yapacağım, yeminime sadık kalacağım ve anayasaya uygun davranacağım. 20 Ocak'ta burada barışçıl bir şekilde görevimi devredeceğim." dedi.

ABD Başkanı Biden'dan Trump açıklaması: "20 Ocak'ta barışçıl şekilde görevimi devredeceğim"

Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, 5 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçim sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirmesinde, ülkede seçimlerin barışçıl ve sakin geçtiğini ve seçim sisteminin sağlıklı şekilde işlediğini vurguladı.

Seçimleri kazanan Trump'ı dün arayarak tebrik ettiğini kaydeden Biden, "Seçilmiş Başkan Trump ile konuştum ve zaferi dolayısıyla kendisini tebrik ettim. Barışçıl ve düzenli bir geçiş süreci konusunda tüm yönetimimin onun ekibiyle çalışacağı konusunda kendisini temin ettim. Amerikan halkının hak ettiği şey bu." dedi.

"YEMİNİME SADIK KALACAĞIM"

Biden, "Başkan olarak görevimi yapacağım, yeminime sadık kalacağım ve anayasaya uygun davranacağım. 20 Ocak'ta burada barışçıl bir şekilde görevimi devredeceğim." ifadelerini kullandı.

Demokrat aday Kamala Harris'in çok başarılı bir seçim kampanyası yürüttüğünü değerlendiren Biden, buna mukabil Amerikan halkının bir karar verdiğini ve bu karara uygun davranacaklarını belirtti.

Yaklaşık 2,5 ay sonra görevi devredeceğini, kalan başkanlık süresinde elinden gelenin en iyisini yapacağını vurgulayan Biden, "Sadece kazandığınız zaman ülkenizi sevemezsiniz. Sadece aynı fikirde olduğunuz zaman komşularınızı sevemezsiniz." şeklinde konuştu.

Trump, 20 Ocak 2025 günü yemin ederek resmen görevine başlayacak. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Joe Biden
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