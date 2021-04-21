Dünyayı ayağa kaldıran olayda karar çıktı! Biden'dan ilk açıklama!

Biden, Minnesota eyaletinde mahkeme jürisinin, eski polis memuru Derek Chauvin’i siyahi Floyd'un ölümünden suçlu bulmasının ardından Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu.

Floyd'un öldürülmesinin ülkede 1960'lardan bu yana en geniş kapsamlı protestolara yol açtığını belirten Biden, "Floyd'un öldürülmesi, gündüz gözüyle işlenmiş bir cinayettir. Bu olay, tüm dünyada sistematik ırkçılığa karşı at gözlüklerin çıkarılmasına yol açmıştır. Sistematik ırkçılık, ülkemizin ruhunda bir lekedir." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, mahkemenin bugün verdiği kararın önemli olduğunu vurgulayarak, "Kimse hukukun üstünde değildir. Bugünkü karar, bu mesajı veriyor. Ancak bu yeterli değil. Burada durmamalıyız." mesajını verdi.

Floyd'un ölümünün ardından neredeyse 1 yıl geçtiğine işaret eden Biden, polislerin siyahilere karşı ırkçılığına yönelik Kongrenin artık bir adım atmasının zamanının geldiğini vurguladı.

GEORGE FLOYD'UN ÖLÜMÜ

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.