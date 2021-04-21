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Dünyayı ayağa kaldıran olayda karar çıktı! Biden'dan ilk açıklama!

21.04.2021 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, siyahi George Floyd'un 25 Mayıs 2020'de gözaltına alındığı sırada polis şiddetiyle yaşamını kaybetmesine ilişkin, "Floyd'un öldürülmesi, gündüz gözüyle işlenmiş bir cinayettir." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyayı ayağa kaldıran olayda karar çıktı! Biden'dan ilk açıklama!

Biden, Minnesota eyaletinde mahkeme jürisinin, eski polis memuru Derek Chauvin’i siyahi Floyd'un ölümünden suçlu bulmasının ardından Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu.

Floyd'un öldürülmesinin ülkede 1960'lardan bu yana en geniş kapsamlı protestolara yol açtığını belirten Biden, "Floyd'un öldürülmesi, gündüz gözüyle işlenmiş bir cinayettir. Bu olay, tüm dünyada sistematik ırkçılığa karşı at gözlüklerin çıkarılmasına yol açmıştır. Sistematik ırkçılık, ülkemizin ruhunda bir lekedir." değerlendirmesinde bulundu.

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Biden, mahkemenin bugün verdiği kararın önemli olduğunu vurgulayarak, "Kimse hukukun üstünde değildir. Bugünkü karar, bu mesajı veriyor. Ancak bu yeterli değil. Burada durmamalıyız." mesajını verdi.

Floyd'un ölümünün ardından neredeyse 1 yıl geçtiğine işaret eden Biden, polislerin siyahilere karşı ırkçılığına yönelik Kongrenin artık bir adım atmasının zamanının geldiğini vurguladı.

GEORGE FLOYD'UN ÖLÜMÜ

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede olduğu belirtilmiş, olayla ilgili görüntüler ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve şiddetli protestolara neden olmuştu.

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Floyd’un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında 2 ve 3. dereceden cinayet ve 2. Dereceden adam öldürme suçlamalarıyla dava açılarak tutuklanmıştı.

Chauvin, 29 Mayıs 2020'den beri tutuklu bulunduğu Oak Park Heights'teki hapishaneden 10 Temmuz 2020'de, 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.

Floyd'un ölümünde kusurlu bulunan diğer 3 polis memuru da daha önce 750 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödemeleri üzerine tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.

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George Floyd

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