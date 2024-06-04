HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD Başkanı Biden, Hamas'ı ikna etmesi konusunda Katar'dan yardım istedi

ABD Başkanı Biden, Hamas'ı ikna etmesi konusunda Katar'dan yardım istedi

04.06.2024 00:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in güncel ateşkes önerisine uygun şekilde sonraki adımı atmaya hazır olduğunu söyledi ve Katar'dan "anlaşmayı kabul etmesi" konusunda Hamas'ı ikna etmesi ricasında bulundu.

ABD Başkanı Biden, Hamas'ı ikna etmesi konusunda Katar'dan yardım istedi

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde önerilen ateşkesle ilgili son durumu değerlendirdiği bildirildi.

Güncel ateşkes anlaşması önerisinin "Gazze'deki krizi sona erdirecek yol haritası sunduğu" konusunda hemfikir olan iki liderden Biden'ın, Hamas'ın öneriyi kabul etmesi gerektiğini belirttiği aktarıldı.

Açıklamada, "Başkan, İsrail'in, Hamas'a sunulan anlaşma koşullarında sonraki adımı atmaya hazır olduğunu teyit etti." ifadesine yer verilirken, Biden'ın bu vurgusu, İsrail'den gelen anlaşmayla ilgili çelişkili açıklamalara yanıt niteliğinde değerlendirildi.

AA-20240603-34767261-34767254-ISRAIL_ORDUSUNUN_GAZZE_SERIDINE_YONELIK_SALDIRILARI_DEVAM_EDIYOR

Açıklamada, Katar'dan, etkisini kullanarak Hamas'ı anlaşma önerisini kabul konusunda ikna etmesini isteyen Biden'ın, bu süreçteki desteği dolayısıyla da Katar Emiri'ne teşekkür ettiği belirtildi.

3 AŞAMALI ATEŞKES PLANI

ABD Başkanı Biden, cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail'in hazırladığı 3 aşamalı ateşkes önerisini duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Biden'ın açıkladığı öneri ile kendi taslakları arasında bazı boşluklar olduğunu savunmuştu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Direktörü John Kirby ise söz konusu taslağın İsrail'e ait olduğunu ve iki ülke arasında ateşkes teklifi noktasında boşluk olmadığını ifade etmişti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kripto para operasyonunda gözaltına alınan Aşkım Kapışmak serbest bırakıldı!Kripto para operasyonunda gözaltına alınan Aşkım Kapışmak serbest bırakıldı!
Eşini tabancayla öldüren polise verilen cezaya ölen kadının yakınları tepki gösterdi! 'Kabul etmiyoruz' Eşini tabancayla öldüren polise verilen cezaya ölen kadının yakınları tepki gösterdi! 'Kabul etmiyoruz'
Çok sayıda köpek kimyasal madde kullanılarak öldürüldü! Valilik açıklama yaptı: 'Suç duyurusunda bulunuldu'Çok sayıda köpek kimyasal madde kullanılarak öldürüldü! Valilik açıklama yaptı: 'Suç duyurusunda bulunuldu'
Anahtar Kelimeler:
Joe Biden Gazze Hamas
En Çok Okunan Haberler
Jose Mourinho ilk hamlesini yaptı! Fenerbahçe'de ayrılık...

Jose Mourinho ilk hamlesini yaptı! Fenerbahçe'de ayrılık...

Bu acıya yürek dayanmaz! Araçta bırakılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bu acıya yürek dayanmaz! Araçta bırakılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Fatih Terim, Jose Mourinho'ya rakip olabilir!

Fatih Terim, Jose Mourinho'ya rakip olabilir!

Ankara'da yasak aşk dehşeti! Eşini ve evdeki adamı öldürüp intihar etti

Ankara'da yasak aşk dehşeti! Eşini ve evdeki adamı öldürüp intihar etti

Bakan Koca Burdur'da diyaliz diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalara ilgili açıklama: Entübe durumda hastamız kalmamıştır

Bakan Koca Burdur'da diyaliz diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalara ilgili açıklama: Entübe durumda hastamız kalmamıştır

'Ben seni aldatmadım' diye mesaj atıp kendini astı!

'Ben seni aldatmadım' diye mesaj atıp kendini astı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ömürlük termos arayanların tercihi! İndirim devam ediyor, kaçırmayın

Ömürlük termos arayanların tercihi! İndirim devam ediyor, kaçırmayın

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.