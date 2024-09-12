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  4. ABD Başkanı Biden'ın bu görüntüsü gündeme bomba gibi düştü! Trump şapkası takıp törene katıldı

ABD Başkanı Biden'ın bu görüntüsü gündeme bomba gibi düştü! Trump şapkası takıp törene katıldı

12.09.2024 09:50
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ABD'de dün 11 Eylül 2001 saldırılarının 23. yılı anıldı. Saldırıda hayatını kaybedenler için ABD'nin birçok noktasında tören düzenlenirken, 5 Kasım başkanlık seçimlerinde iki önemli başkan adayı Kamala Harris ve Donald Trump'ın selamlaşması dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan mevcut ABD Başkanı Joe Biden ise gündeme bomba gibi düşen bir harekete imza attı. Trump'ın şapkasını takarak poz veren Biden'ın o anları sosyal medyada gündem oldu.

ABD tarihinin en büyük terör saldırısı olarak kayıtlara geçen 11 Eylül 2001 saldırılarının 23. yılında, kurbanlar New York, Pensilvanya ve ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) düzenlenen törenlerle anıldı. Eski Dünya Ticaret Merkezi'nin bulunduğu alandaki ilk törende ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris, eski ABD Başkanı Donald Trump, başkan yardımcısı adayı JD Vance, New York Senatörü Chuch Schumer ve eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg hazır bulundu.

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HARRIS VE TRUMP TOKALAŞTI

Tören başlamadan önce 5 Kasım başkanlık seçimleri için dün gece ilk kez canlı yayın tartışmasına çıkan Harris ve Trump'ın tokalaşarak birbirini selamlaması dikkati çekti.

Saldırıda hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşu ile başlayan törende, yüksek sesle kurbanların isimleri okundu.

New York'taki törenin ardından Biden ve Harris, 11 Eylül'de kaçırılan son uçağın düştüğü Pensilvanya eyaletinin Shanksville kasabasında düzenlenen törene geçti. Harris ve Biden, F-16'ların müdahalesi sonucu Flight 93 sayılı uçağın düşürüldüğü açık alanının yakınındaki anıta çelenk bıraktı ve buradan, 11 Eylül'de diğer bir uçağın çarptığı Pentagon'daki anma törenine hareket etti.

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BIDEN, TRUMP ŞAPKASI TAKTI

Bu etkinlikte Biden'ın Trump şapkası taktığı anlar sosyal medyada viral oldu. Birçok Trump taraftarı "Desteğin için teşekkürler Joe" mesajı paylaşırken, Beyaz Saray Biden'ın şapkayı iki partili demokrasiyi savunmak için taktığını belirtti.

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DÜNYAYI YENİDEN ŞEKİLLENDİREN SALDIRI

11 Eylül sabahı New York, Manhattan Adası'nda bulunan şehrin sembol binaları İkiz Kuleler olarak bilinen Dünya Ticaret Merkezi'ne yönelik terör saldırılarıyla uyandı.

Newark, Boston ve Washington'dan havalanıp San Francisco ve Los Angeles'a giden 4 yolcu uçağının kaçırılmasının ardından Los Angeles'a giden Amerikan Airlines'a ait yolcu uçağı, yerel saatle 08.46'da New York'taki İkiz Kuleler'in kuzey yönündeki binasına çarptı.

Kuzey kulesi alevler içinde yanarken, United Airlines'a ait kaçırılan diğer bir uçak da ilk saldırıdan 17 dakika sonra saat 09.03'te canlı yayında güney kulesine çarptı. İkiz Kuleler'e saldırıların ardından kaçırılan bir diğer uçak ise ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasına çarptı.

Kaçırılan Flight 93 adlı son uçak ise Pensilvanya'nın Shanksville yerleşkesi kırsalında F-16'lar tarafından düşürüldü.

11 Eylül saldırıları sonucu uçakları kaçıran 19 saldırgan hariç New York, Washington ve Pensilvanya'da toplam 2 bin 977 kişi hayatını kaybetti.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
abd biden trump
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