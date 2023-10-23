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Biden konuşmasını yarıda kesip 'Durum Odası'na gitti! Suriye'deki ABD üslerine eş zamanlı saldırı

23.10.2023 23:35 | Son Güncelleme:
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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da ekonomi hakkında yaptığı konuşmayı yarıda keserek, Beyaz Saray Durum Odası’na gitti. Biden "İlgilenmem gereken bir sorun var" ifadelerini kullanırken, Beyaz Saray'dan da bir açıklama geldi. Diğer yandan Suriye'deki ABD üslerine ise eş zamanlı saldırı düzenlendi.

Biden konuşmasını yarıda kesip 'Durum Odası'na gitti! Suriye'deki ABD üslerine eş zamanlı saldırı

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da ekonomi hakkında yaptığı konuşmayı yarıda keserek, Beyaz Saray Durum Odası’na gitti. Biden, "Özür diliyorum, durum odasına gitmem lazım. İlgilenmem gereken bir sorun var" ifadelerini kullanarak, kürsüden ayrıldı.

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Konferans salonu ve istihbarat yönetim merkezi olarak kullanılan Durum Odası, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından yönetiliyor.

BEYAZ SARAY O KAREYİ PAYLAŞTI

Biden'ın toplantıyı terk etmesinin ardından ise Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşıldı. Paylaşımda "Başkan Biden ve Başkan Yardımcısı Harris, bugün ulusal güvenlik ekibinden İsrail ve Gazze’deki son gelişmelere ilişkin bilgi aldı" açıklaması yazıldı.

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SURİYE'DEKİ ABD ÜSLERİNE EŞ ZAMANLI SALDIRI

Suriye'nin Deyrizor ve Haseke illerinde ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol sahası ile Şeddadi ilçesindeki ABD üslerine eş zamanlı saldırı düzenlendi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD ordusunun Deyrizor'daki Ömer petrol sahası ile Haseke'deki Şeddadi ilçesindeki üslerine aynı anda karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı yapıldı.

Saldırılarda üslerin çevresine düşen roketlerin olduğu bilgisi alınırken, herhangi bir can kaybı bilgisi bulunmuyor.

Suriye'nin güneyinde dün sabah saatlerinde ABD ordusunun bulunduğu Tenef bölgesindeki üs ile akşam saatlerinde Irak sınırı yakınlarındaki Malikiyye ilçesindeki Robarya Üssü'ne, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırılar düzenlenmişti.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket ve SİHA'larla saldırılar düzenliyor. (AA-İHA)

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Joe Biden Beyaz Saray

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