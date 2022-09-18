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ABD Başkanı Biden, Kraliçe 2. Elizabeth'in tabutunu ziyaret etti

18.09.2022 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, Kraliçe II. Elizabeth’in cenazesine katılmak üzere İngiltere’nin başkenti Londra’ya geldi. Biden ve eşi, yarınki cenaze töreni öncesi Kraliçe Elizabeth'in Westminster Hall'daki tabutunu ziyaret etti, ardından Lancaster House'da Kraliçe Elizabeth'in taziye defterini imzaladı.

ABD Başkanı Biden, Kraliçe 2. Elizabeth'in tabutunu ziyaret etti

ABD Başkanı Joe Biden ile eşi Jill Biden, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Hall'de Kraliçe 2. Elizabeth'in tabutunu ziyaret etti.

Kraliçe Elizabeth'in yarın düzenlenecek cenaze törenine katılmak üzere İngiltere'ye gelen Biden ile eşi, Westminster Hall'de Kraliçe'nin naaşını ziyaret ederek, saygılarını sundu.

ABD Başkanı Biden'ın, Kraliçe'nin tabutuna doğru bakarken elini kalbinin üzerine koyduğu görüldü.

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"KRALİÇE İLE TANIŞMAK BİR ONURDU"

Ziyaretin ardından, İngiltere Dışişleri Bakanlığının tarihi Lancaster House yerleşkesinde taziye defterini imzalayan Biden, Kraliçe'nin kendisine annesini hatırlattığını söyleyerek, onunla tanışmanın bir onur olduğunu dile getirdi.

Biden, "Bütün İngiltere halkı, Birleşik Krallık halkı, kalbimiz sizinle ve 70 yıldır ona sahip olduğunuz için şanslıydınız, hepimiz öyleydik." ifadelerini kullandı.

Biden'ın yanı sıra bugün Kraliçe'nin naaşını ziyaret edenler arasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska, Kral 6. Felipe ile eşi Kraliçe Letizia gibi isimler yer aldı.

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KRALİÇE 2. ELİZABETH'İN VEFATI

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kraliçe'nin cenaze töreni, yarın başkent Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek.

Buradaki resmi törenin ardından Kraliçe'nin naaşı, İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilip defnedilecek. (AA)

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biden elizabeth
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