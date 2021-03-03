ABD Başkanı Biden: Mayıs ayı sonuna kadar herkese yetecek kadar aşımız olacak

ABD Başkanı Joe Biden, mevcut üç farklı aşı ile ülkesinin Mayıs ayının sonuna kadar tüm yetişkinleri aşılayabilecek sayıda doza sahip olacağını söyledi.

Salı günü yaptığı açıklamada Biden, yüz yüze eğitim yeniden başlayabilmesi için Mart ayı sonuna kadar öğretmenlere en az bir doz koronavirüs aşısının yapılması yönünde eyalet yönetimlerine talimat verdiğini söyledi.

Biden ayrıca ilaç şirketi Merck'in, rakibi Johnson & Johnson'ın koronavirüs aşısı üretimine yardım edeceğini duyurdu. Biden bu ilişki için "İkinci Dünya savaşı ruhu" benzetmesini yaptı.

Salı günü Johnson & Johnson firmasının ürettiği koronavirüs aşısı da acil kullanım onayı almıştı.

Pfizer/BioNTech ve Moderna aşıları ikişer doz halinde yapılırken, Johnson & Johnson aşısı tek doz uygulanacak. Dağıtımı ve saklanması diğer aşılara göre daha kolay olan bu aşının daha fazla yerde kullanılması bekleniyor.

Göreve başlamadan önce açıkladığı 100 günde 100 milyon aşılama hedefi konusunda iyimser olduğunu ifade eden Biden, vatandaşlarına maske takma ve sosyal mesafeyi gözetme konusunda da çağrı yaptı.