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  4. ABD Başkanı Biden: Önümüzdeki 10 günde 100 milyon kişi aşılanmış olacak

ABD Başkanı Biden: Önümüzdeki 10 günde 100 milyon kişi aşılanmış olacak

15.03.2021 21:58 | Son Güncelleme:
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ABD Başkanı Biden: Önümüzdeki 10 günde 100 milyon kişi aşılanmış olacak

ABD Başkanı Joe Biden, 10 gün içinde 100 milyon kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olacağını açıkladı.

Biden, geçen hafta onayladığı 1,9 trilyon dolarlık Kovid-19 ekonomik yardım paketinin uygulanmasına ilişkin bugün Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu.

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"İKİ BÜYÜK HEDEFE ULAŞACAĞIZ"

Söz konusu paketin birçok insanın yaşadığı ekonomik zorluklar için önemli olduğunun altını çizen Biden, "Önümüzdeki 10 günde iki büyük hedefe ulaşacağız. 100 milyon kişi aşılanmış, 100 milyon kişi de yardım çeklerini almış olacak." ifadesini kullandı.

Biden, 1,9 trilyon dolarlık yardım paketinin uygulanması konusunda da Gene Sperling'i göreve getirdiklerini belirterek, "Yardım burada, umut burada." dedi.

Aşı karşıtlığı ile nasıl bir mücadele vereceklerinin sorulması üzerine Biden, "Bu konuda yerel doktor ve sağlıkçılarımıza büyük iş düşüyor. Buradan bütün yerel sağlık çalışanlarını ve yetkilileri, aşının önemini insanlara anlatmaya çağırıyorum." diye konuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Joe Biden

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