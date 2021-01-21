ABD Başkanı Biden resmen göreve başladı, 'birlik' mesajı verdi

Biden'ın Kongre binasının önüne kurulan özel platformdaki yemin törenine 96 yaşındaki Jimmy Carter ve Trump hariç yaşayan tüm eski başkanlar katıldı. Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama, eşleriyle birlikte törende hazır bulundu. Carter'ın ise sağlık sorunları nedeniyle katılamadığı bildirildi. Tören için Washington'da olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. İki hafta önceki Kongre baskınının ardından başkent Washington DC'ye binlerce askerden oluşan Ulusal Muhafız birlikleri konuşlandırıldı. Biden, yemin töreninde yaptığı 21 dakikalık konuşmada, "Yeni bir sayfa açalım ve birbirimizi dinlemeye başlayalım. Bize oy vermeyenlere de sesleniyorum: Anlaşmazlık, bölünme anlamına gelmez. Tüm Amerikalıların başkanı olacağım. Beni desteklemeyenler için de çok çalışacağım" dedi. Biden ayrıca ülkedeki "gayri medeni savaşı" sonlandırma çağrısı yaptı. Biden ve Harris, yemin töreninin ardından askeri mezarlığı ziyaret ederek, çelenk bıraktı. İkili daha sonra Beyaz Saray'a geçti. Biden, ilk çalışma gününde Trump'ın bazı önemli kararlarını geçersiz kılan 17 başkanlık kararnamesi yayımladı. Bu kararnameler arasında bazı Müslüman ülke vatandaşlarına uygulanan ülkeye giriş yasağının kaldırılması, ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'ne yeniden katılması, Paris İklim Sözleşmesi'ne yeniden taraf olması ve federal binalar ile toplu taşıma araçlarında maske takılmasının zorunlu hale getirilmesi gibi düzenlemeler yer alıyor. Biden yönetimi ayrıca, yıllardır ABD'de yaşayan ancak yasal statüsü olmayan milyonlarca göçmenin durumunun düzeltilmesini amaçlayan kapsamlı bir yasal düzenlemeyi Kongre'ye kısa süre içerisinde sunacaklarını da açıkladı. Biden ayrıca, selefi Trump'ın geleneklere uygun bir şekilde Oval Ofis'te kendisine bir mektup bıraktığını da söyledi. Biden, Trump'ın "çok cömert" bir mektup yazdığını ifade etti ancak selefiyle görüşmeden içeriğini açıklamayacağını belirtti. Senato'da çoğunluk resmen Demokratlar'da Başkan Yardımcısı Harris de Beyaz Saray'da kısa bir süre geçirdikten sonra Kongre'ye geçti. Aynı zamanda Senato'nun başkanı olan Harris, üç yeni senatöre yemin ettirdi. Bu üç senatörün katılımıyla birlikte Kongre'de çoğunluk da resmen Demokratların eline geçmiş oldu. Kongre'de hem Cumhuriyetçi Parti'nin hem Demokratlar ile yasama çalışmalarında onlarla birlikte hareket eden Bağımsızların 50'şer sandalyesi bulunuyor. Yasama çalışmalarında eşitlik olması halinde belirleyici oyu Harris kullanacak.
Biden'dan birlik mesajı
Trump'tan Biden'a mektup
Biden'ın Kongre binasının önüne kurulan özel platformdaki yemin törenine 96 yaşındaki Jimmy Carter ve Trump hariç yaşayan tüm eski başkanlar katıldı.
Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama, eşleriyle birlikte törende hazır bulundu. Carter'ın ise sağlık sorunları nedeniyle katılamadığı bildirildi.
Tören için Washington'da olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.
İki hafta önceki Kongre baskınının ardından başkent Washington DC'ye binlerce askerden oluşan Ulusal Muhafız birlikleri konuşlandırıldı.
Biden, yemin töreninde yaptığı 21 dakikalık konuşmada, "Yeni bir sayfa açalım ve birbirimizi dinlemeye başlayalım. Bize oy vermeyenlere de sesleniyorum: Anlaşmazlık, bölünme anlamına gelmez. Tüm Amerikalıların başkanı olacağım. Beni desteklemeyenler için de çok çalışacağım" dedi.
Biden ayrıca ülkedeki "gayri medeni savaşı" sonlandırma çağrısı yaptı.
Biden ve Harris, yemin töreninin ardından askeri mezarlığı ziyaret ederek, çelenk bıraktı.
İkili daha sonra Beyaz Saray'a geçti. Biden, ilk çalışma gününde Trump'ın bazı önemli kararlarını geçersiz kılan 17 başkanlık kararnamesi yayımladı.
Bu kararnameler arasında bazı Müslüman ülke vatandaşlarına uygulanan ülkeye giriş yasağının kaldırılması, ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'ne yeniden katılması, Paris İklim Sözleşmesi'ne yeniden taraf olması ve federal binalar ile toplu taşıma araçlarında maske takılmasının zorunlu hale getirilmesi gibi düzenlemeler yer alıyor.
Biden yönetimi ayrıca, yıllardır ABD'de yaşayan ancak yasal statüsü olmayan milyonlarca göçmenin durumunun düzeltilmesini amaçlayan kapsamlı bir yasal düzenlemeyi Kongre'ye kısa süre içerisinde sunacaklarını da açıkladı.
Biden ayrıca, selefi Trump'ın geleneklere uygun bir şekilde Oval Ofis'te kendisine bir mektup bıraktığını da söyledi.
Biden, Trump'ın "çok cömert" bir mektup yazdığını ifade etti ancak selefiyle görüşmeden içeriğini açıklamayacağını belirtti.
Senato'da çoğunluk resmen Demokratlar'da
Başkan Yardımcısı Harris de Beyaz Saray'da kısa bir süre geçirdikten sonra Kongre'ye geçti.
Aynı zamanda Senato'nun başkanı olan Harris, üç yeni senatöre yemin ettirdi.
Bu üç senatörün katılımıyla birlikte Kongre'de çoğunluk da resmen Demokratların eline geçmiş oldu.
Kongre'de hem Cumhuriyetçi Parti'nin hem Demokratlar ile yasama çalışmalarında onlarla birlikte hareket eden Bağımsızların 50'şer sandalyesi bulunuyor.
Yasama çalışmalarında eşitlik olması halinde belirleyici oyu Harris kullanacak.