HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD Başkanı Biden resmen göreve başladı, 'birlik' mesajı verdi

ABD Başkanı Biden resmen göreve başladı, 'birlik' mesajı verdi

21.01.2021 07:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ABD Başkanı Biden resmen göreve başladı, 'birlik' mesajı verdi

ABD'de Kasım başındaki seçimlerden bu yana yaşanan tartışmalar ve artan gerilimin ardından Joe Biden yemin ederek resmen göreve başladı. Yemin törenine katılmayan eski Başkan Trump ise yeni yönetime başarı ve şans diledi.

ABD'de Kasım başındaki seçimlerden bu yana yaşanan tartışmalar ve artan gerilimin ardından Joe Biden yemin ederek ülkenin 46'ncı başkanı olarak resmen göreve başladı.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris de ABD'nin ilk kadın, ilk siyah ve ilk Asya kökenli başkan yardımcısı olarak tarihe geçti.

Eski Başkan Donald Trump ise yaklaşık 150 yıldır devam eden geleneği bozarak, halefinin yemin törenine katılmadı. Ancak Trump döneminin Başkan Yardımcısı Mike Pence törende hazır bulundu.

BIDEN

Trump, sabah saatlerinde Beyaz Saray'dan ayrıldı ve Andrews Hava Üssü'nde başkanlık uçağı Air Force One'a binmeden önce destekçilerine bir konuşma yaptı.

Trump, bu konuşmasında da Biden'ı ismen anmadığı gibi yenilgiyi yine kabul etmedi.

TRUMP

Trump, "Her zaman sizin için mücadele edeceğim. Yeni yönetime başarı ve şans diliyorum. Başarılı olacaklarını biliyorum çünkü iyi bir temel bırakıyoruz... Bu sadece şimdilik bir veda, ama bir şekilde geri geleceğiz" dedi.

Trump, konuşmasının ardından ailesiyle birlikte Florida'ya gitti.

Biden'dan birlik mesajı

Biden'ın Kongre binasının önüne kurulan özel platformdaki yemin törenine 96 yaşındaki Jimmy Carter ve Trump hariç yaşayan tüm eski başkanlar katıldı.

Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama, eşleriyle birlikte törende hazır bulundu. Carter'ın ise sağlık sorunları nedeniyle katılamadığı bildirildi.

Tören için Washington'da olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Törende ABD ulusal marşını Lady Gaga söyledi

İki hafta önceki Kongre baskınının ardından başkent Washington DC'ye binlerce askerden oluşan Ulusal Muhafız birlikleri konuşlandırıldı.

Biden, yemin töreninde yaptığı 21 dakikalık konuşmada, "Yeni bir sayfa açalım ve birbirimizi dinlemeye başlayalım. Bize oy vermeyenlere de sesleniyorum: Anlaşmazlık, bölünme anlamına gelmez. Tüm Amerikalıların başkanı olacağım. Beni desteklemeyenler için de çok çalışacağım" dedi.

Biden ayrıca ülkedeki "gayri medeni savaşı" sonlandırma çağrısı yaptı.

biden

Trump'tan Biden'a mektup

Biden ve Harris, yemin töreninin ardından askeri mezarlığı ziyaret ederek, çelenk bıraktı.

İkili daha sonra Beyaz Saray'a geçti. Biden, ilk çalışma gününde Trump'ın bazı önemli kararlarını geçersiz kılan 17 başkanlık kararnamesi yayımladı.

Bu kararnameler arasında bazı Müslüman ülke vatandaşlarına uygulanan ülkeye giriş yasağının kaldırılması, ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'ne yeniden katılması, Paris İklim Sözleşmesi'ne yeniden taraf olması ve federal binalar ile toplu taşıma araçlarında maske takılmasının zorunlu hale getirilmesi gibi düzenlemeler yer alıyor.

BIDEN OVAL

Biden yönetimi ayrıca, yıllardır ABD'de yaşayan ancak yasal statüsü olmayan milyonlarca göçmenin durumunun düzeltilmesini amaçlayan kapsamlı bir yasal düzenlemeyi Kongre'ye kısa süre içerisinde sunacaklarını da açıkladı.

Biden ayrıca, selefi Trump'ın geleneklere uygun bir şekilde Oval Ofis'te kendisine bir mektup bıraktığını da söyledi.

Biden, Trump'ın "çok cömert" bir mektup yazdığını ifade etti ancak selefiyle görüşmeden içeriğini açıklamayacağını belirtti.

Harris tarihe geçti

Senato'da çoğunluk resmen Demokratlar'da

Başkan Yardımcısı Harris de Beyaz Saray'da kısa bir süre geçirdikten sonra Kongre'ye geçti.

Aynı zamanda Senato'nun başkanı olan Harris, üç yeni senatöre yemin ettirdi.

Bu üç senatörün katılımıyla birlikte Kongre'de çoğunluk da resmen Demokratların eline geçmiş oldu.

Kongre'de hem Cumhuriyetçi Parti'nin hem Demokratlar ile yasama çalışmalarında onlarla birlikte hareket eden Bağımsızların 50'şer sandalyesi bulunuyor.

Yasama çalışmalarında eşitlik olması halinde belirleyici oyu Harris kullanacak.

Link box banner bottom

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Arda Turan'a büyük şok! Arda Turan'a büyük şok!
İran'dan ABD'de göreve başlayan Biden yönetimine ilk mesajİran'dan ABD'de göreve başlayan Biden yönetimine ilk mesaj
Gardiyan nasıl olunur? Sözleşmeli veya kadrolu gardiyan olma yoluGardiyan nasıl olunur? Sözleşmeli veya kadrolu gardiyan olma yolu

En Çok Okunan Haberler

Biden 'Başkan' olarak ilk belgelerini imzaladı

Biden 'Başkan' olarak ilk belgelerini imzaladı

Survivor 2021'de diskalifiye şoku!

Survivor 2021'de diskalifiye şoku!

Biden Oval Ofis'te! İşte aldığı ilk kararlar

Biden Oval Ofis'te! İşte aldığı ilk kararlar

Bakan Soylu'dan annesine küfreden şahısla ilgili çarpıcı sözler

Bakan Soylu'dan annesine küfreden şahısla ilgili çarpıcı sözler

Sevilen dizi ekrana böyle dönüyor! Bordo bereli eğitiminden geçtiler

Sevilen dizi ekrana böyle dönüyor! Bordo bereli eğitiminden geçtiler

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kritik aşı açıklaması

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kritik aşı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Tarsus'ta feci kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Tarsus'ta feci kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kar yeniden bastırdı, trafik kilitlendi

Kar yeniden bastırdı, trafik kilitlendi

Kız arkadaşına kurşun yağdıran polisten kan donduran mesaj

Kız arkadaşına kurşun yağdıran polisten kan donduran mesaj

Yaşlıları sevindiren haber!

Yaşlıları sevindiren haber!

Diğer Haberler

Hamas, Biden'a, Filistin davasını hedef alan kararların durdurulması çağrısında bulundu

Hamas'tan Biden'a çağrı!

İran'dan ABD'de göreve başlayan Biden yönetimine ilk mesaj

İran'dan ABD'de göreve başlayan Biden yönetimine ilk mesaj

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 97 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 97 milyonu geçti

Trump çifti Florida’ya indi: Melania Trump’ın elbisesi dikkat çekti

Melania Trump’ın elbisesi dikkat çekti

Biden'ın el bastığı İncil'le ilgili dikkat çeken detay

Biden'ın el bastığı İncil'le ilgili dikkat çeken detay

Trump giderayak BAE'ye F-35 satışına onay verdi

Trump'tan giderayak F-35 onayı! Biden gözden geçirecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.