ABD Başkanı Biden "soykırım" ifadesini kullandı

Türk Dışişleri ise bunun iki ülke arasındaki ilişkilerde "derin bir yara açacağını" vurguladı.ABD Başkanı Joe Biden, Ermeni tarihçilere göre Osmanlı İmparatorluğu döneminde Ermenilere karşı yapılan katliamların başlangıcı kabul edilen 24 Nisan 1915'in 106'ın yıldönümünde, o dönemde yaşananları "soykırım" olarak tanımladı.

Biden 24 Nisan dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Her yıl bu günde, Osmanlı döneminde Ermenilere yönelik soykırımda hayatını kaybedenleri anıyor ve bu tür zulümlerin bir kez daha tekrarlanmaması için yeniden tahahhütte bulunuyoruz" ifadesini kullandı.

"24 Nisan 1915'te İstanbul'daki Ermeni aydınların ve cemaat liderlerinin Osmanlı makamlarınca tutuklanmasıyla başlayarak, 1,5 milyon Ermeni bir imha kampanyası çerçevesinde tehcir edildi, katledildi ya da ölüme gönderildi" diyen Biden, "Tarihteki bu korkunç olayların hiçbir zaman unutulmaması için Meds Yeghern'in kurbanlarını anıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ermeniler 1915'teki katliamlara ilişkin olarak "Ermeni Soykırımı"nı ifade etmek için "Meds Yeghern" tanımını kullanıyor. Ermenistan resmi açıklamalarında da aynı zamanda "Büyük Felaket" anlamına gelen bu tanım kullanılıyor.