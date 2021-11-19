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ABD Başkanı Biden tedavi görecek, yetkilerini geçici süreliğine Başkan Yardımcısı Harris'e devredecek

19.11.2021 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden gördüğü sağlık tedavisi nedeniyle başkanlık yetkilerini kısa süreliğine Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e devredecek.

ABD Başkanı Biden tedavi görecek, yetkilerini geçici süreliğine Başkan Yardımcısı Harris'e devredecek

ABD Başkan Joe Biden gördüğü sağlık tedavisi nedeniyle başkanlık yetkilerini kısa süreliğine Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e devredecek.

Harris, ABD tarihinde başkanlık yetkisini elinde tutacak ilk kadın olacak.

Biden, Cuma günü rutin kolonoskopi tedavisi için anestezi olacak.

Harris bu süre zarfında ABD ordusunun ve nükleer silahların kontrolünü elinde tutacak.

Bu, Cumartesi günü 79'uncu doğum gününü kutlayacak Biden'ın başkanlık görevindeki ilk sağlık muayenesi olacak.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki tarafından yapılan açıklamada, "Başkan Yardımcısı, bu süre zarfında ofisinde çalışacak" denildi.

57 yaşındaki Harris, ABD'de seçilmiş ilk kadın Başkan Yardımcısı olarak da tarihe geçmişti. Harris aynı zamananda ilk siyah ve Asya kökenli ABD Başkan Yardımcısı.

Geçici yetki devrinin örneğine rastlanmamış bir durum olmadığını ve bunun ABD anayasasında belirtilen sürecin bir parçası olduğunu söyleyen Sözcü Psaki, şöyle devam etti:

"2002 ve 2007 yıllarında da Başkan George W Bush döneminde de aynı prosedürler işletilmişti."

En yaşlı ABD Başkanı olan Biden, son muayenesini Aralık 2019'da olmuştu.

Yayımlanan sağlık raporunda, doktoru Biden'ın "sağlıklı, dinç" ve "başkanlık görevini yerine getirebilecek düzeyde" olduğunu belirtmişti.

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