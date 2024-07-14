ABD Başkanı Biden, Trump'a saldırı sonrası ilk kez konuştu! Verdiği iki emri açıkladı

Son dakika: ABD Başkanı Biden, dün yaşanan ABD'nin Eski Başkanı Donald Trump'a suikast girişimi sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Donald Trump ve aynı zamanda hayatını kaybeden mağdurun ailesine de başsağlığı diliyoruz. Ateş açıldıktan sonra hayatını kaybetti. Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve ben acil durum odasındaydık. Saldırganın motivasyonunu hala öğrenemedik. Herkesten şunu rica ediyorum lütfen tahminde bulunmayın.

"TRUMP'IN KORUNMASI İÇİN EMİR VERDİM"

Bu tür bir saldırıya kesinlikle ABD'de yer yok. Bu bizim bütün değerlerimize aykırı. Bunun yaşanmasına izin veremeyiz. Görüş ayrılıkları yaşayabiliriz ama ABD olduğumuzu unutmayacağız. Olayla ilgili brifing aldık. Henüz erken aşamadayız. Saldırının amacını bilmiyoruz.

Trump'ın korunması için emir verdim. Dün tam olarak ne olduğunun çıkarılması için ayrı bir soruşturma emri verdim."

