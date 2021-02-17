ABD Başkanı Biden: Trump hakkında konuşmaktan yoruldum

ABD Başkanı Biden, CNN'de canlı olarak yayınlanan programa katılarak salonda bulunan katılımcıların sorularını yanıtladı.

Ağırlıklı olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkedeki durumu, aşılama çalışmalarındaki gidişat ve sürecin ekonomik yansımalarının konuşulduğu programda Biden, Amerikan halkından yönetime güvenmelerini istedi.

Biden, Trump döneminde aşılama çalışmaları konusunda yeterince sağlıklı hazırlık yapılmadığını savunarak, "Biz göreve geldiğimizde çok az sayıda aşı vardı elimizde. Yaptığımız anlaşmalarla temmuz ayı sonuna kadar 600 milyon doz aşı almayı garantiledik. Bu da tüm halka yetecek aşımız olacak anlamına geliyor." dedi.

Aşıya erişim sağlayan herkesin mutlaka aşı olmasını tavsiye eden Biden, yıl sonuna kadar salgının bugünkünden çok daha gerilemiş olacağına inandığını belirtti.

Biden okulların yüz yüze kademeli şekilde eğitime başlayabilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini, ancak bu işlemlerin bir gecede bitecek işler olmadığını kaydetti.

1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketini çıkarmaya kararlı olduklarını da ifade eden Biden, hem bireylere doğrudan nakit desteğinin önemli olduğunu hem de küçük ölçekli işletmelerin maksimum seviyede destekleneceğini vurguladı.