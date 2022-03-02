ABD Başkanı Biden üretimi ABD'ye kaydırmak istiyor

ABD Başkanı Joe Biden, ilk “Birliğin Durumu” konuşmasında Rusya-Ukrayna krizi dışında iç siyasete ilişkin konulara da geniş yer ayırdı. Konuşmasının yaklaşık 10 dakikalık kısmını Ukrayna krizine ayıran Biden, bunun ardından en uzun süreyi de COVID-19 salgını ve verilen mücadeleye ayırdı.

Biden, ABD’de halkın yüzde 75’inin aşı olduğunu ve bu sayede hastaneye yatışların yüzde 77 oranında azaldığını söyledi. ABD Başkanı ayrıca göreve geldikten sonra salgından zarar gören aile ve işletmelere yönelik yardımları içeren kurtarma paketi hakkında bilgileri paylaştı.

Biden, yapılan yardımlar sayesinde milyonlarca ABD’li evine yemek götürebildiğini belirtirken salgın sonrası güçlü bir toparlanmaya da işaret etti. ABD Başkanı geride bıraktığımız yılda 6,5 milyon yeni istihdam yaratıldığını bunun da ABD tarihinde bir rekor olduğunu ifade etti. Kurtarma pakedi kapsamında bir yandan sigorta ödemelerinin düşürüldüğünü diğer yandan da vergi indirimleriyle vatandaşlara destek çıkıldığını söyledi.

Yaklaşık 2 trilyon dolarlık altyapı paketinden bahseden Biden, Cumhuriyetçi parti kongre üyelerine de pakete verdikleri destek nedeniyle teşekkür etti. Biden bu paket sayesinde ABD’yi yeniden inşa edeceklerini söylerken otoyolların tamir edileceğini yeni yollar inşa edileceğini ve en az bin 500 köprünün de yenileceğini söyledi. Yüksek hızlı internet konusundaki yatırımları arttıracaklarını ve herkesin ABD’nin her yerinden yüksek hızlı internete ucuza bağlanmasını sağlayacaklarını söyledi.

Biden altyapı yatırımları kapsamında içme suyu tesislerinin yenilenmesinden elektrikli araçlar için 500 bin şarj istasyonu kurmaya kadar çok sayıda alanda yatırımlar yapacaklarını da dile getirdi.

ÜRETİMİ AMERİKA’YA TAŞIMA HEDEFİ

ABD Başkanı tüm bu yatırımlar kapsamında yapılacak işlerde kullanılacak ürünlerin ABD’de üretilmesi gerektiğini söylerken ülkesinde yeni bir üretim hamlesi başlatmak istediklerini ifade etti. Artık ihtiyaç olan ürünlerin ABD’de üretilmesini istediklerini ve dışarıdaki üretimi yeniden ABD’ye taşımak istediklerini söyleyen Biden, bu sayede salgınla birlikte ortaya çıkan üretim-tedarik zincirindeki sorunlar benzeri durumlarla bir daha karşılaşmayacaklarını belirtti.

ABD’nin dünyanın en güçlü altyapısına sahipken bugün 13. sıraya gerilediğini söyleyen Başkan Joe Biden, altyapının yenilenip güçlendirilmemesi halinde ABD’nin başta Çin olmak üzere rakipleriyle mücadele edemeyeceğini söyledi.

Yarı üretken iletimi konusunda Intel şirketinin 20 milyar dolarlık yatırım planından bahseden Biden gerekli yasal düzenlemelerin yapılması halinde bu yatırımın 100 milyar dolar seviyesine çıkacağını ifade etti. Biden bu sayede hem yeni istihdam yaratılacağını hem de ABD’nin günümüzün en önemli tekonolojik gereksinimlerinden olan çip üretimini kendi ülkesinde yapacağını söyledi. Çip sıkıntısının dünya genelinde otomobil üretimini aksattığı örneğini veren Biden bu sebeple otomobil fiyatlarının nasıl yükseldiğine işaret etti. Öte yandan elektrikli otomobil üretimini teşvik ettiklerinden bahseden ABD Başkanı Ford ve GM gibi firmaların elektrik araç üretimleri için yaptıkları yeni yatırımların ve yaratılan istihdamdan da örnekler verdi.

Enflasyon konusuna değindi üretimi arttırmak maliyetleri düşürmek hedefini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede son 40 yıldan uzun süredir görülen en yüksek enflasyona da değindi ve “İstihdam artıyor, maaşlar artıyor ama enflasyon da artıyor. Bunu çok iyi anlıyorum bunun için en büyük önceliğim fiyatları düşürmek. Ancak salgın sebebiyle işletmeler yeni insan alamadı üretim geride kaldı. Üretim olmadı çünkü fabrikalar kapalıydı. Bu da küresel tedarik zincirini etkiledi. Böylece fiyatlar yükseldi. Enflasyonun üçte biri otomobil sektöründeki artışlardan kaynaklandı. Daha fazla araba üretelim ABD’de üretelim fiyatları düşürelim” dedi.

Sağlık sektöründeki sıkıntılara da dikkat çeken ABD Başkanı, bir insülin ilacından örnek verdi ve ABD’de insanların ilaçlara diğer tüm ülkelerden çok daha fazla para ödemek zorunda kaldıklarını söyledi ve bu fiyatları düşürme çağrısı yaptı. İnsülin’in üretim maliyetinin 10 dolar olduğunu söyleyen Biden firmaların bunu ABD’de 30 katı bir fiyata sattıklarını söylerken “Gelin bunu 15 dolara satalım” çağrısı yaptı. Reçeteli ilaç fiyatlarında indirime gitmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Corona virüsünün yeni varyantlarına karşı 100 günde yeni ve güçlü aşılar üretebilecek durumda olduklarını söyleyen ABD Başkanı, kanser hastalıklarına da dikkat çekti. Kendi oğlunu da kanser hastalığı nedeniyle kaybettiğini hatırlatan ABD Başkanı, kanser hastalığı tedavisine yönelik olarak atacakları adımlara dair bilgiler paylaştı ve kongreden araştırma bütçeleri için destek talep etti.

ABD Başkanı, ülkesinin Corona virüsü salgınında diğer ülkelere en çok aşı yardımı yapan ülke olduğunu bugüne dek 470 milyon doz aşı bağışı yaptıklarını ve bu bağışları da sürdüreceklerini belirtti.

ABD’de vergi sisteminin adil olmadığı konusunda bir fikir birliği olmadığını söyleyen ABD Başkanı zenginden daha çok vergi alacak yeni bir sistemin oluşturulması için de Kongre’den destek istedi. ABD’nin müttefikleriyle görüştüğünü ve küresel bir vergi sistemi çalışmasında bulunduğunu da söyleyen ABD Başkanı bu sayede firmaların farklı ülkelerdeki kazançlarından vergi kaçırmasının önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi. Mevcut vergi sistemindeki sorunlar dikkat çeken Biden Forbes listesine giren 45 milyar dolar kar eden firmaların mevcut sistem sayesinde hiç federal vergi ödemeden yollarına devam edebildiklerini söyledi.

Salgın döneminde yapılan yardımlardan haksız yere faydalanan kurumların da peşine düşeceklerini söyleyen Biden, Adalet Bakanlığı’nın bu konuda bir savcı atayacağını ve soruşturmaların başlatılacağını da ifade etti.

“ASGARİ ÜCRETİ SAATLİK 15 DOLAR YAPALIM”

ABD Başkanı Biden ekonomi hedeflerinden bahsederken Kongre üyelerine çağrıda bulundu ve “Gelin ABD’de asgari ücreti saatlik 15 dolar yapalım” dedi. Biden bu çağrısı da kongre üyelerinin alkışlarıyla karşılandı.

Silah almanın zorlaştırılması otomatik silah satışlarının yasaklanmasi gerektiğini dile getiren ABD Başkanı otomatik silahlarla ilgili konuşurken “Geyikler çelik yelek giymiyor” ifadesini kullandı. İnternette silah satışına düzenleme getirilmesi gerektiğini söyleyen ABD Başkanı yapmak istedikleri düzenlemelerin anayasaya aykırı olmadığını ama hayatları kurtaracağını ifade etti.

