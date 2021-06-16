ABD Başkanı Biden ve Rusya Lideri Putin Biraraya Geliyorlar

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya lideri Vladimir Putin bugün İsviçre’nin Cenevre şehrinde biraraya geliyorlar. İki liderin zirvesi öncesinde son dönemde ABD ve Rusya arasındaki gerginlikler ve fikir ayrılıkları ön plana çıkıyor.

Zirve öncesinde her iki lider de görüş ayrılıkları olan konulara işaret eden açıklamalar yaptılar. Öyle ki Rusya lideri Putin, Amerikan NBC televizyonuna verdiği mülakatta iki ülke ilişkilerinin en düşük düzeyde olduğunu söyledi.

İsmi açıklanmaya üst düzey bir ABD’li yetkili de seyahat öncesinde yaptığı değerlendirmede bu zirveden çok büyük kapsamlı sonuçlar beklenmediğini dile getirdi.

Putin’in siyasi danışmanlarından biri olan Yuri Ushakov da “Herhangi bir konuda uzlaşı sağlanabileceğinden emin değilim” dedi.

ABD-Rusya ilişkileri özellikle 2015 yılında Rusya’nın Kırım’ı ilhakından buy ana sorunlu ilerliyor. ABD ve Rusya ayrıca Suriye konusunda da uzun yıllardır farklı cephelerde bulunuyorlar. 2016 yılında Donald Trump’ın kazandığı başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahale ettiği iddiaları da iki ülke ilişkilerindeki gerilimi zirveye taşıyan konulardan biri oldu. Son dönemde ABD Rusya’yı ABD kurum ve şirketlerine yönelik siber saldırıların arkasında olmakla da itham ediyor.