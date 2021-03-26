ABD ve Yunanistan arasında kritik görüşme!

Konuya ilişkin açıklama Beyaz Saray tarafından yapıldı.

NATO müttefiği Türkiye ve Yunanistan Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları ve hava sahası, Kıbrıs adası ve Ege'deki bazı adaların durumu konularında anlaşmazlık yaşıyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden Miçotakis'e ABD ve Yunanistan'ın savunma alanındaki işbirliğini genişlettiği için teşekkürlerini ilettiği bilgisi yer aldı.

Açıklamada Biden ve Miçotakis'in ayrıca "enerji güvenliği, Çin, Rusya ve Batı Balkanlar gibi ortak çıkarların bulunduğu konularda birlikte hareket etme konusunda anlaştığı" ifade edildi.



