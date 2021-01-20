ABD Başkanı Biden’dan ‘‘Birlik’’ Mesajı

Demokrat Joe Biden 20 Ocak’ta Kongre binasının batı cephesinde yapılan törenle yemin ederek ABD’nin 46’ncı başkanı olarak göreve başladı. Biden, yemininin ardından yaptığı konuşmada demokrasinin galip geldiğini söyledi, Amerika’nın zor bir dönemden geçtiğine dikkat çekti ve ‘‘birlik’’ çağrısı yaptı. Yemin töreninden önce yaşanan şiddet olaylarının ardından uzlaşma mesajı veren Biden, kendisine oy vermeyen Amerikalılar’dan onların da başkanı olması için bir şans vermelerini istedi. Biden, ‘‘Kampanyamızı destekleyen sizlere bize duyduğunuz inanç nedeniyle şükran borçluyum. Bizi desteklemeyenler, sizlere de şunu söylememe izin verin. Biz yolumuzda ilerlerken söylemimize kulaklarınızı tıkamayın. Yaptıklarımı değerlendirmeye tabi tutun. Bunları yapıp hala farklı görüşte olabilirsiniz, bu da çok normal, çünkü bu demokrasi. Bu Amerika. Cumhuriyetimizin sınırları içinde barış içinde muhalif olma hakkı belki de bu ülkenin en büyük gücüdür. Ama söylediklerime kulak verin; anlaşmazlık ayrılığa neden olmamalı. Size söz veriyorum. Tüm Amerikalılar’ın başkanı olacağım ve söz veriyorum beni desteklemeyenler için de beni destekleyenler için olduğu kadar güçlü mücadele vereceğim’’ diye konuştu.

ABD’nin karşı karşıya olduğu sıra dışı zorlukları aşmak için birlik çağrısı yapan Biden, ‘‘Bu zorlukları aşmak, Amerika’nın ruhunu ve geleceğinin güvenliğini yeniden oluşturmak için sözcüklerden çok daha fazlasına ihtiyacımız var’’ dedi. Biden, bununda ancak ‘‘birlik’’ olmakla gerçekleşeceğini kaydetti. ‘‘Karşılaştığımız düşmanlarla mücadele için birleşmeliyiz” diyen Biden “Birlik olursak harika ve önemli işler yapabiliriz’’ diye konuştu. ‘‘Halkın iradesini susturamadılar’’ 6 Ocak’taki Kongre saldırısına da değinen Biden, isyankar bir çetenin şiddet kullanarak halkın iradesini susturabileceğini, demokrasinin işleyişini durdurabileceğini sandığını ancak bunu başaramadıklarını söyledi. Biden bunun hiçbir zaman da başarıya kavuşamayacağını kaydetti 3 Kasım seçimlerinin ardından eski Başkan Donald Trump’ın seçim sonuçlarını kabul etmemesi ve seçimin Demokratlar tarafından çalınmış olduğu iddiaları Amerika genelinde protesto gösterilerine neden olmuştu. Trump’ın seçim yolsuzluğu iddiaları 6 Ocak’ta Kongre binasına düzenlenen saldırıyla sonuçlanmış, Trump’ın destekçileri Kongre’yi işgal ederek Biden’ın seçim zaferinin onaylandığı oturumu durdurmak istemişti. Olaylarda biri polis beş kişi hayatını kaybetmişti.

Konuşmasında Amerika’yı bekleyen zorluklardan söz eden Biden, daha ‘‘tamir edilecek’’, ‘‘tedavi edilecek’’, ‘‘inşa edilecek’’ ve ‘‘kazanılması gereken’’ çok şey olduğunu söyledi. ‘‘Bir yılda 2. Dünya Savaşı’ndan çok kayıp verdik’’ Ülkenin karşı karşıya kaldığı zorlukların tarihi boyutta olduğunu belirten Biden, çok az Amerikalı’nın hayatlarında bundan daha zor bir dönemi görmüş olduklarını belirtti. Corona virüsü salgınına değinen Biden, yüzyılda bir gelen bu virüsün ülkede sessizce ilerlediğini söyledi. Biden, virüsün bir yılda Amerika’nın 2. Dünya Savaşı’ndaki kayıplarından daha çok kayba neden olduğunu sözlerine ekledi. Biden Amerikalılar’ı Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden 400 bin kişinin anısına bir dakikalık saygı duruşuna davet etti. ‘‘Birlik duygumuz hep üstün geldi’’ ABD tarihindeki zor anlarından sözeden Biden; İç Savaş, Büyük Buhran, her iki dünya savaşı ve 11 Eylül saldırılarını sıralayarak birlik duygusunun her zaman üstün geldiğini söyledi. Biden, “Her anlaşmazlık topyekun savaşa neden olmamalı. Gerçeklerin manipüle edildiği ve hatta yeniden kurgulandığı bir kültürü reddetmeliyiz’’ dedi. Biden, ‘‘Amerika bundan çok daha iyi olmak zorunda’’ diye konuştu.