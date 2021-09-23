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ABD Başkanı Biden’dan yoksul ülkelere 500 milyon doz Pfizer sözü

23.09.2021 05:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden gelişmekte olan ülkelere verdiği aşı sözlerine 500 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısı daha ekledi.

ABD Başkanı Biden’dan yoksul ülkelere 500 milyon doz Pfizer sözü

BM Genel Kurul toplantısına paralel olarak internet üzerinden düzenlenen Covid-19 zirvesinde konuşan Biden, bu dozların önümüzdeki yıl dağıtılacağını ekledi.

Bu sözle birlikte ABD'nin bugüne kadar dağıtmaya söz verdiği aşı miktarı 1 milyar dozu aştı.

Uzmanlar dünya genelinde toplumun yüzde 70'ini aşılamak için 11 milyar doz gerektiğini söylüyor.

Dünya Sağlık Örgütü 2021 sonuna kadar dünyanın yüzde 40'ının aşılanması hedefi belirlemişti.

Fakat gidişat bu hedefi tutturmaktan uzak.

Pek çok gelişmiş ülke halkının yüzde 50'sinden fazlasına en az bir doz aşı sunmuş olsa da, Oxford Üniversitesi verilerine göre yoksul ülkelerdeki tek doz aşılama oranı yüzde iki seviyesinde.

Küresel aşı arzı hâlâ talebe yetişemedi

Analiz: Stephanie Hegarty, BBC News

Bu büyük bir söz olsa da toplumlarının yüzde 2'sini bile aşılayamamış ülkelerde şüpheyle karşılanacaktır.

ABD bugüne kadar verdiği 580 milyon doz aşı sözünün yalnızca 160 milyonunu teslim etti.

Peki şimdi değişen ne? Son aylarda küresel aşı üretimi arttı.

Analiz şirketi Airfinity'ye göre Zengin ülkeler yıl sonuna kadar üçüncü doz aşılama yapsalar bile ellerinde ihtiyaçları olmayan 1,2 milyar doz kalacak.

Bunların 241 milyonu bağışlanmazsa bozulacak aşılar.

BBC'ye açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü'nün desteklediği aşı dağıtma programı Covax, bağışlanan aşıların genellikle düşük miktarda ve son kullanma tarihine çok az süre kala geldiğini söyledi.

Bu da ihtiyaç duyulan yerlere, ihtiyaç duyulan zamanda dağıtım yapma imkanını son derece zorlaştırıyor.

Biden önümüzdeki yılın sonuna kadar tüm dünyanın aşılanması hedefini tutturmak istiyorsa bir şeylerin değişmesi lazım.

Covax aşı şirketlerinden aşı aldıktan sonra bunları orta gelirli ülkelere düşük fiyata, düşük gelirli ülkelere ise ücretsiz olarak veriyor.

ABD geçen hafta ülkedeki 65 yaş üzeri kişilere üçüncü doz Pfizer aşısı yapılmasına onay verdi.

Dünya Sağlık Örgütü ise gelişmiş ülkelerin üçüncü doz aşılama yapmadan önce yoksul ülkelere aşı bağışlamasını talep ediyor.

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