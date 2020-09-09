HABER
Geri Dön
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD Başkanı Donald Trump '2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

TAKİP ET Google News'i Takip Et
ABD Başkanı Donald Trump '2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

ABD Başkanı Donald Trump, Norveç Parlamentosu üyesi Christian Tybring-Gjedde tarafından "2021 Nobel Barış Ödülü"'ne aday gösterildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildiği bildirildi.

Amerikan basınında çıkan haberlere göre, Trump'ın ödüle adaylığı, Norveç Parlamentosu üyesi Christian Tybring-Gjedde tarafından sunuldu.

ABD Başkanı'nın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail arasında sağlanan anlaşmaya yaptığı katkıdan ötürü 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildiği ifade edildi.

Tybring-Gjedde, Nobel Komitesine sunduğu adaylık mektubunda, Trump yönetiminin, BAE ile İsrail arasındaki ilişkilerin tesisinde kilit rol oynadığı ve diğer Orta Doğu ülkelerinin BAE'nin ayak izlerini takip edeceğinin umulduğunu belirterek anlaşmanın, Orta Doğu'yu iş birliği ve refah bölgesine dönüştürecek bir oyun değiştirici olabileceğini vurguladı.

Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

İsrail ve ABD'li ortak heyetler, 31 Ağustos'ta, ilk defa Tel Aviv'den ticari bir uçak seferiyle Abu Dabi'ye gelip normalleşme anlaşması için 2 günlük görüşmeler gerçekleştirmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın ve 1994'te Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Anne-kız bir arada! Anne-kız bir arada!
Kaç yaşında öleceksiniz? Bu testle öğrenmek mümkünKaç yaşında öleceksiniz? Bu testle öğrenmek mümkün
Hibrit eğitim modeli nedir? Hibrit eğitim nasıl yapılacak?Hibrit eğitim modeli nedir? Hibrit eğitim nasıl yapılacak?
Diğer Haberler
ABD'de rapçi Kanye West'in bağımsız başkan adaylığı talebi reddedildi

Ünlü rapçinin bağımsız başkan adaylığı reddedildi

Kaç yaşında öleceksiniz? Bu testle öğrenmek mümkün

Kaç yaşında öleceksiniz? Bu testle öğrenmek mümkün

2050 yılına kadar 1 milyardan fazla insan yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalabilir

2050 yılına kadar 1 milyardan fazla insan...

Kolombiya’da müzik sesinden rahatsız olan doktora dayak kamerada

Kolombiya’da müzik sesinden rahatsız olan doktora dayak kamerada

'Sosyal mesafesiz' 3 bin kişilik pandemi toplantısı pes dedirtti!

'Sosyal mesafesiz' 3 bin kişilik pandemi toplantısı pes dedirtti!

Myanmarlı askerler tecavüzü itiraf etti!

Myanmarlı askerler tecavüzü itiraf etti!

İlginizi Çekebilir

ABD'de rapçi Kanye West'in bağımsız başkan adaylığı talebi reddedildi

Ünlü rapçinin bağımsız başkan adaylığı reddedildi

Kaç yaşında öleceksiniz? Bu testle öğrenmek mümkün

Kaç yaşında öleceksiniz? Bu testle öğrenmek mümkün

2050 yılına kadar 1 milyardan fazla insan yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalabilir

2050 yılına kadar 1 milyardan fazla insan...

Kolombiya’da müzik sesinden rahatsız olan doktora dayak kamerada

Kolombiya’da müzik sesinden rahatsız olan doktora dayak kamerada

'Sosyal mesafesiz' 3 bin kişilik pandemi toplantısı pes dedirtti!

'Sosyal mesafesiz' 3 bin kişilik pandemi toplantısı pes dedirtti!

Myanmarlı askerler tecavüzü itiraf etti!

Myanmarlı askerler tecavüzü itiraf etti!

Uygulamada Aç